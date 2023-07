継國務卿布林肯訪中之後,財政部 長葉倫 也步上「中美緩解」之旅,希望有助兩國関係。

葉倫此行有多少功效仍為未知數,但是白宮 前幕僚認為葉倫頻向中副總理鞠躬有辱國格。真是如此嗎?

顯然地,這些對葉倫不滿的人士或是媒體,在心底下已經對於中美兩國有高低之分!認為只有中國官員對於美國官員才應該屈膝,像是附庸國對宗主國「朝貢」一樣。

葉倫願意鞠躬除了基本的禮貌之外,她毫無大國欺壓的氣勢,只是期望中美兩國合作的誠意用謙遜表達出來。謙遜是一個美德。牛津字典對謙遜humility 的定義如下:A modest or low view of one’s own importance; humbleness.

筆者認為:葉倫以一個堂堂大國而且舉足輕重的財政部長訪問中國,她沒有把自己看得很重,也符合上述humility 的定義,遑論汙辱國格。謙遜是一個難能可貴的美德,說實在話,她應該是美國外交人員的典範。

葉倫身負重任,不需理會那些「唯我獨尊」的美國政客以及繁文縟節!人與人之間的溝通除了不分高低外,誠意可以用「鞠躬」,一個最基本的禮儀,去表達出來。