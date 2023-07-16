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有吵有糖吃 美國留學住宿記

艾利克 ( 新北市）

住宿是留學期間的大事之一。剛到美國留學的第1年，由於人生地不熟，所以選擇住了昂貴的學校宿舍，兩學期結束後，適逢5月的暑假，已經熟悉了當地環境，也為了節省開銷，決定搬離宿舍到外面租屋。

在暑假期間短期租屋著實不太好找，大多是其他同學的轉租物件，且價格不便宜。所幸碰到一位好心的中國同學，因為暑假期間要回國，就把他目前住的房子便宜轉租給我。

住了大約兩個禮拜，一天下午從學校圖書館唸完書準備回家時，發現自己進大門的鑰匙被消磁，門打不開，只好走到隔壁的社區服務中心求助，經過一番溝通之後才知道，社區由於安全考量，避免太多複雜人口進出社區，因此不鼓勵租客轉租(sublease)行為，所以在暑假轉租情況嚴重的期間，他們會把鑰匙消磁，要恢復磁扣，必須承租屋主本人親自到服務中心來更換。

當下我只好打電話求助位在中國的同學，請他用承租人的身分跟社區服務中心溝通，後來他們才同意讓我先幫我開門讓我進去，但隔天必須到社區中心繳交1000美元，才能給我新的鑰匙，回到家的我著實鬆了一口氣，心想如果對方不幫我開門，學校附近偏僻又沒有甚麼可以住宿的旅社，我大概就要露宿街頭了吧!

想到隔天要繳交1000美元的新鑰匙費，看著帳戶不足的餘額，只好先打電話向家裡求助，國外電匯入帳時間大概也要1-2個工作天，隔天早上錢也無法入帳，只好決定隔天一早再去社區中心談看看。

隔日一早等到服務人員上班，我馬上二次交涉， 希望對方能給我一些緩衝時間，能先給我只有幾天時效的備用鑰匙，錢入帳後我會馬上繳交。結果服務人員與前一天下午的人不同，態度相當親切，在我提及鑰匙費用的同時，她回我說我只是很短暫的居住在這邊，可以免除我1000美元新鑰匙費用，我當下喜出望外，不斷的向對方訴說感謝。

以前在國內聽說，美國的文化是「有吵有糖吃」，吵當然不是蠻無目的沒邏輯的亂吵，而是針對自己的權益與情況進行溝通協調，當你什麼都不說時，他們會認為你同意這種情況跟結果，不會有人去主動幫你捍衛自己的權益，或許這就是美國的文化之一吧。

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