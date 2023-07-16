中泰聯合軍演牽制中南半島

正當美國和菲律賓進行第2階段「雷霆對抗」空中聯合演習之時，中共 和泰國 的「鷹擊—2023」攻防對抗亦登場，由於訓練規模和參演機種的差異，不但可視為中美藉此在東南亞 各闢戰場互別苗頭，中共亦積極趁機推銷先進航空軍備。

每年舉行的「鷹擊」系列空中聯合訓練，是中共空軍近年少數「出國」展露身手的國際場合，此系列演習起於2015年，受疫情影響暫停3年，今年是第6屆上演。和往年不同者在於，中共今年派出新研改的殲-10C作為主力戰機，假想敵目標是泰國的「國寶」瑞典製JAS-39C/D「鷹獅」戰機，此行目的乃在開發東南亞各國對中共武器需求，爭取更大的軍備市場，以期從長遠戰略層面牽制中南半島。

近期中共才出售巴基斯坦一個中隊全新的殲-10C機隊，讓包括南美洲阿根廷在內的第三世界都為之矚目，認為中共不像歐美國家會考量出口國的國情和依賴的順從關係，對外銷的軍備降低若干性能。大致判定中共不會斤斤計較，會將原本裝備性能完全輸出，然而，這只是中共軍備外銷策略的一項，中共可藉「機」習得歐美戰術和技術發展，並套攏進口國的政軍高層關係才是重要關鍵。

從東南亞各國近代史觀之，歐洲帝國主義殖民勢力幾乎主導當地百餘年的發展演變，唯獨泰國置身事外巧妙迴避西方武力的侵擾，不僅延續王室政權，反而利用中南半島其他各國民族主義與殖民者的衝突角逐，間接促進泰國現代化的歷程，甚至在越戰期間提供美軍前沿部署的軍事基地，成功爭取大量美援裝備，順勢強化軍事實力。

近年泰國在軍事強人總理帕拉育主政下，頻頻向中共採購先進裝備，2萬噸級的071ET型兩棲作戰艦是重要指標，不難看出中共對東南亞輸出軍備的戰略著眼。目前這場由泰國空軍主導，中共空軍參加的年度定期聯合演習，目的在促進參演者之間的合作關係，增加對區域政治利益的分享，達到「排擠境外勢力」的目的。但在邀請參演國的策略上，卻刻意避開馬來西亞、緬甸、寮國等泰國鄰國，表面上藉由獨厚泰國軍方的聯演方式，達到對中南半島的空權掌握之目的。

泰國雖未被美國視為與日韓相等的軍事同盟，但在年度軍事聯演型態下的戰略伙伴關係，卻可為掌權的軍頭們增加甚多競逐利益的籌碼，原本美泰雙邊軍事關係目前就在這種各取所需的狀況下微妙發展。相對於其他東南亞國家，泰國和任何國家的軍事聯演仍由泰國軍方掌握較多主動的要價空間，中共也十分明白這項特質，因此中泰聯合軍演將擴大雙方軍事合作，這亦是國際關注的焦點，我國更需注意曼谷和中共關係深化後，謹慎掌握對我國與泰國既有合作所產生影響。