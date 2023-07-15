繼承「海光」使命 推動歌舞風氣

接到葉小紅小姐的電話，邀請我觀看她在7月30日舉辦的歌舞表演。葉小紅小姐是已故音樂教育 家葉廷基先生的千金。葉先生在越南 時是鳴遠、耀漢、同德、越秀各所華文中學的音樂教師，來美後又是羅省中山華文學校校長。我曾在該校兼課，因而認識了葉先生、葉夫人蔡思慧老師及葉小姐。

不止一次，葉先生曾經告訴我：「聽音樂與習舞，不獨能使人的感官靈敏、動作活潑、儀容端正，還可訓練意志與思想。我們必須運用音樂為教育利器，作為潛化品德、移風易俗、愉快身心的工具。」葉先生提起於1969年5月2日在越南堤岸自己出錢創辦「海光音樂學院」的宗旨與初衷：「那時候，南越處於烽火戰亂中，社會沉淪、到處充斥靡靡之音，加上學校音樂師資缺乏，因而音樂教學雜亂無章，失去教學效果，學生得不到身心健康的導引。」在這特殊情況下，葉先生毅然負起培養音樂師資、推動優良風氣的責任。

當年海光音樂學院設有唱遊、音樂師資、教育舞蹈、歌唱、鋼琴、小提琴、吉他、曼陀林、口琴、聲樂等科，得到西貢音樂劇藝學院院長阮鳳、國立音專學院院長嚴富菲等人的鼎力支持。海光音樂學院的學員，每年投考國立音專學院的錄取率甚高，還獲邀請參加西貢電視台「古典藝術音樂」節目演出。1975年南越淪陷，海光音樂學院被關閉，幾年後，葉先生舉家定居洛杉磯。

葉先生和夫人蔡思慧老師都是音樂教師，女兒葉小紅小姐，更是青出於藍而勝於藍，畢業於越南西貢國家音樂學院、美國紐約瑪莎葛蘭舞蹈學院，擁有加大音樂碩士學位，彈琴、跳舞、作曲、編劇樣樣精通，學生遍布南加州 。葉小姐多次邀請當年越南海光音樂學院的校友及她在美國南加州的得意門生，舉辦過無數次的演奏會。此次更具有歷史性意義，演奏會是紀念葉廷基先生逝世一周年。葉小紅小姐繼承乃父的「海光音樂學院」使命，推動純樸歌舞風氣，其志可嘉。