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外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

耄耋頌

潘汝淦 / 洛杉磯

晚霞盈眸且從容，

享受人生志挺胸。

年方八十始少壯，

齡奔百載非稀翁。

手足心腦處處動，

書畫琴棋門門通。

愜意昇騰多自勉，

兒孫膝繞滿堂紅！

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一洲焦點／拜普亭之賜 北約邁向重生

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