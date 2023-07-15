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耄耋頌
潘汝淦 / 洛杉磯
2023-07-15 02:00 ET
晚霞盈眸且從容，
享受人生志挺胸。
年方八十始少壯，
齡奔百載非稀翁。
手足心腦處處動，
書畫琴棋門門通。
愜意昇騰多自勉，
兒孫膝繞滿堂紅！
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