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一場難忘的音樂會

張勝碓／亞凱迪亞

6月23日晚，在亞凱迪亞社區教堂Arcadia Community Church有一場聯合演唱會。主題是「我們生來愛唱歌Our Love for Singing」。太太和我準時在7時到達，我們停車在最後剩下的位置，下車時已是人山人海，我們趕緊擠進教堂，座位幾乎全客滿，幸好被安置在前面第一排，使我們能夠真正享受到今晩的精采表演。

主持人李天一Tim Lee講話風趣，對每個節目都有豐富的了解，而且把握全場的進行，準時在二小時內完成，非常稱職。

這次音樂會由五個主將挑大梁，羅燕萍Lola Sandoval、黎美玲Mei Ling Gunnow、李添文Rickey Lee、葉盛沖Allen Yeh及林國爵Michael Lin，他們在音樂總監Music Director李慧玲的指導下勤練二年，終於有這次精采的演出。

演唱會的成員來自兩岸三地，他們演唱中西歌曲，如女人花、望你早歸等。還有許多西洋歌劇，如The Phantom of the Opera 的The Music of the Night、You Raise me Up、Ol’ Man River等，快樂隨興八聲男Impromptu Male Vocal Eight唱的Bring Him Home，及愛之聲合唱團Voice of Love的助陣演出，都非常精采。

全場共有23首歌曲，女高音羅燕萍聲音宏亮，台風穩健，有很突出的表現。她和Michael Lin，都是台灣來的，合唱「我愛你中國」。最後由李慧玲親自出埸，指揮所有參演者及觀眾共唱「再回首」，使整個演唱會達到高潮。結束時，只見前台擠滿送花的觀眾。

這次演唱會的鋼琴伴奏鐘俐瑛Nightingale Chen及劉佳欣Gloria Liu及舞者Kaylyn Chen的表演，都非常稱職。值得稱讚的是每個演唱者穿著的衣服都很鮮艷，執行長劉㦤華Eva Liu、舞台設計李慧玲、布景製作張文冰等的優異表現，也是這次演唱會成功原因。

我們能享受到這場心靈的盛宴，要感謝主辦單位無私的奉獻，及整個洛杉磯音樂界的鼎立支持，幾乎所有的音團指揮都到場。因此這次演唱會，能得到廣大社區的捧場及讚揚。

亞凱迪亞 歌劇 洛杉磯

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