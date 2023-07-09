除非出於富貴之家，或是為隱士離群獨居， 我們求學、買車、購屋多少免不了借款；上班後用薪水付學貸 、房貸、車貸以及信用卡欠款。

眾所周知，任何借貸都是一個契約；借款人必須按時償還貸款。若未按時償還，失去信用，造成車子房子被收回，信用卡作廢外，欠款加上利息被追討，沒完沒了。失去信用後很難翻身外，再借款很難。

目前最高法院推翻了拜登 減免高達4千億美元學貸的提案，認為總統越權，學貸必須償還。這個學貸是償還上大學的費用。美國已經供給免費的12 年義務教育，大學教育不包括在內，政府沒有義務代付學費。由於新冠疫情 ，拜登已延後償還學貸達3年。目前疫情大幅減緩，工作機會增加，沒有理由不恢復償還。

抗議償還學貸的民眾謂，高院作法為種族歧視，筆者認為是無稽之談，因為沒有人強迫他們進大學！試問，學貸與房貸和車貸有何不同？欠債就得償還！再者，想要進大學減少借貸的方法也很多；先進入政府補助的2年制社區大學，學費便宜外，畢業後可以轉到4年制大學。在上社區大學時，也可半工半讀儲存學費。

高院的考量除了政府不能承擔免除4千多億的巨額學貸外，也是避免國民養成一個凡事都依賴政府的習氣；政府也許有責任救急如天災人禍，但是不能救窮。換言之，人民不應該予取予求，以為自己具備與生俱來的特權。

長期持有依賴性的心態，會促使個人失去面對困境去盡一己之力的動力！筆者認為，一旦失去動力就會變得懶散，凡事拖延或是逃避，遲早會步上失敗之路。償還學貸是一個責任，必須當下承擔，想要在事業上成功，勇於負責為第一步。