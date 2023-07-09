平心靜氣看最高法院判決

正當前總統川普被多方起訴弄得焦頭爛額之際，他任內成功提名任命的3位大法官 ，形成最高法院6：3保守派強勢多數，卻接二連三地開花結果。

繼1年前最高法院駁回了幾乎半世紀的羅伊訴韋德案，救了不少尚未出生的胎兒，今年3月底院期結束前，又判決了3樁自由派以為天經地義的「憲法保障」，保護美國固有倫理道德。

第1樁是美國大學入學申請給予代表性不足的少數群體特別名額，美其名曰「多元化」，實際上就是某些群體對亞裔 菁英充斥名校的眼紅反應。行之多年後，除了使很多亞裔不得其門而入外，對那些少數群體也未必有好處，他們不是憑真功夫，雖進了名校，但跟不上課業；而且以往偶而碰到這些少數族裔能進名校的，大家都肅然起敬；如今很多人都會反過來對之「另眼相看」，懷疑是靠「平權 行動」才被錄取的。更況且許多大學運動校隊多半被某種少數群體壟斷，從來沒有給亞裔有任何「平權」或「多元化」。

其次2015年6月26日當時比較自由派的最高法院僅以5：4的1票之差通過同性結婚合法；8年後的6月30日，「改裝」後的最高法院，卻以6：3反過來，裁決科羅拉多州一名製作婚禮網站的基督徒，不必為同性婚禮設計網頁。這是一項具有里程碑意義的判決，因為不必被迫宣傳違反她的信仰的信息，從而侵犯了她「憲法」第一修正案權利。

其實很多商家都不一定要提供或接納一切的生意。例如假如有人開一間中國餐館，沒有人會去故意找麻煩要吃印度菜。對科州同性新人，大可上網查詢找到其他可以替他們服務的設計師，不用強人所難。

這兩案顯示了過去半世紀自由派得寸進尺，取得各種平權（包括LGBTQ）後還不滿足，更要強迫整個社會跟他們走，替他們慶祝，例如每年6月的「自豪」慶典，打扮得令人側目的遊行等等，儼然要將一些有異自然的生活方式，加諸已經不勝負荷的社會。這不但使美國固有倫理道德的宗教信徒感覺震驚，連我們相信「順天者昌、逆天者亡」的外來客，也為這個社會的前途捏一把汗。

其實這些問題的兩造，都不必看成絕對不可協商的對立。就拿墮胎案來說，自由派鼓動婦女們大喊：「這是我的身體！我有絕對自主權！」並美其名為「生育自由」(reproductive freedom)；但試想腹中的小生命何來生存自由？這些人把只注意在母體的健康問題（也許把胎兒視如腫瘤可以割掉），似乎有些草率。

反方面來說，很多州禁止墮胎的說法也沒有好好地考量例外(如強暴、亂倫等)情況；除了不准這、不准那，更沒有在積極方面解釋生命的重要和價值。另外，如果生母無法照顧嬰兒，還有領養一途；因為許多想做父母但卻無法生育的夫婦，對此求之不得。

從近年來許多對立的問題來看，保守及自由派雙方都應負責任，而不必怪那些大法官。不過近日有兩位保守派的大法官似乎在個人操守上有利益衝突，經過媒體炒作，使本來德高望重的最高法院民調也降到新低；這是美國法治的一大危機，甚至有人要以增加名額來糾正。其實這也是治標不治本的作法；因為假如屆時還是共和黨當政及控制參議院，他們還是可以增加更多名額。