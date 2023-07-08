拜登對中印領袖的雙重標準

當美國國務卿布林肯訪華歸來，輿論認為中美關係也許向前邁進了一大步，但是拜登 總統居然在加州的籌款會稱習近平 為獨裁者。拜登在一些媒體口誅筆伐下毫無悔意，暗示在習控制下香港及新疆民眾被壓制迫害，把美國推崇的人道主義搬上檯面。

雜誌The Week7月7有一篇對拜登以國禮歡迎印度 總理莫迪（Modi）的評論：How they see us: Biden fetes India's repressive leader 一文中置疑，在眾目睽睽下，拜登如何解釋他對一個極度專制的領袖如莫迪，張開雙臂鋪下紅毯以國禮歡迎？文中指出，在莫迪為Gujarat省長時被禁止入美，由於在他鼓動下，超過1000名回教徒遭到印度教徒殺害，他至今未改。他在2014上位後推行印度教民族主義Hindu Nationalism，稱兩億回教徒，是印度的少數民族害蟲，欲去之而後快，對私刑及迫害回教徒視而不見，同時壓制輿論、控制主要媒體等如一暴君。

為何拜登如此捧莫迪，明知後者的作為與美國崇尚的民主自由背道而馳？文中指出「聯印阻中抗中」是也。筆者在此不討論美國的外交政策是否合理，而是質疑美國政府，尤其是拜登的「可信度」：對習近平嗤之以鼻稱之為獨裁者，但是與名符其實的專制暴君莫迪卻是如老友一見如故，實為一大問題。

筆者堅信一句西諺；Honesty is the best policy ，萬事以誠為貴。拜登不能以權宜行事失去誠信，他對「獨裁者」下的定義模糊，對於中印領袖所持的雙重標準，不只是對他本人，美國的信譽也跟之掃地。