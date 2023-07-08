説「昆」道「侖」話昆侖

昆侖這兩個字，在網絡中搜尋，解釋得已經很多，本人不再贅述。下面僅是我的一些不同見解。

「昆」字的象形，是太陽日光下面的兩個人組合。值得注意的是，這兩個人一模一樣，有人說是夫妻、兄弟等等。 我說是「形影不離」，即「日光下的人和人影」。

這裡透露出一個重要資訊，就是「日影」。「日影」是我們祖先最早利用的「科研」手段， 例如「日晷計時」等。

在《易經》繫辭傳下第二章中有：「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦 ，以通神明之德，以類萬物之情」的論述。「昆」字象形正是上述論述的濃縮和寫照。

談到「日影」，如果把當今太空 探索中的登月、空間站等努力稱作是「走出去」的人類創舉的話，那麼「請進來」的人類創舉，就是古老的對「日影」研究了。

所謂日影，是日光「不請自到」形成的影子，是宇宙的各種因素，相互作用後，到達我們眼前的影像； 它包藏著整個宇宙的全部整體資訊的「打包」傳送 ，它是宇宙送來的答案和結論。

這就像一道運算十分繁雜的數學題，最終在「=」的後面，是「大道至簡」的結果。 所以「日影」是「近在眼前」對「遠在天邊」的資訊特快専遞和送貨上門；是宇宙給人類毫無保留的，「立竿見影」的「恩賜」。

所以這個「昆」字，既是古老的，更是時尚的，是值得我們當前熱中於「走出去」的人們去品味和思考的。

那麼這個「侖」字，上半部是房屋的屋頂象形，其擋風遮雨的保護功能我是認同的。

但是下半部，現在網絡上的解釋還是不够的。

我們看到在甲骨文中「侖」字下部是三豎中部有個封閉的「環圈」，是起著集中和保護的作用的象徵。三豎則是「三生萬物」的古「竹簡」的全部象徵。那麼上下合起來的「侖」字就是最大的、最完整的，古圖書館的象徵了，也是人類探索大自然的資料庫或「雲端 」。

綜上所述，昆侖兩個字合起來的「昆侖」一詞，就是「天人合一，智慧結晶」。