舊金山成為鬼城 是誰的錯？

「I left my heart in San Francisco」 是一首膾炙人口的精典歌曲，美麗的歌詞由低音歌王Tony Bennett 的嗓音，譲聽者憧憬到舊金山 怡人的美景，令人神往。

這首1953 的經典美曲歷久不衰，舊金山如同歌詞所述，為國內外旅客嚮往值得一遊的景點；但是70 年後的今天，舊金山仍是如此嗎？欲一窺究竟，只需閲讀6/29世界日報的社論「舊金山成鬼城，美國治理的縮影」一文便能知曉。

治安敗壞、髒亂汙穢、遊民 充斥，使大小商家關門！引用世報一句「這座世界知名的美麗觀光勝地，如今荒誕莫名、官民束手無策」。到處都是遊民，加上毒品充斥、法律寬鬆、重罪輕判等皆為主因，世報言之有理，且擔心自由派氣氛濃重的美國各州或城市會相繼遭遇類似難題，誰來挽救呢？

這非危言聳聽，提出的問題發人深省。筆者認為對舊金山以及費城、底特律等鬼城的亂象，選民應該負最大的責任！以加州 為例，州民選出了一位一上任就把死刑室拆除的州長，使在選舉前擁護他的警界人士目瞪口呆！在加州最大的洛杉磯縣，選民欲罷免制定「偷搶$950以下不需入獄法案」的檢察長賈斯康，罷免兩次皆未成功，這也不能只是怪罪於選民，而是一些一直對治安敗壞深惡痛絕的民眾及商家，只說不做，不介入政治，也懶得投票。

筆者長住加州，目睹治安今非昔比每況愈下！在明州嫌犯弗洛伊德遭警壓頸致死後，加州民眾不乏「廢警」之聲，導致一些警局大幅裁員。洛杉磯警匪在公路上飛車追逐已不是新聞，警方不敢及時用武力制服，致路上其他駕駛者的安危於不顧。為什麼呢？媒體及民眾過度譴責警方執法過當，加上法律鬆弛保護違法者。

加州人口已經為負成長，舊金山也遲早會成為空城。還未遷離的選民應該睜開眼睛謀求對策，仔細檢視今後候選人的政見是否著重於維護治安、處理遊民、增加警力、加蓋監獄、管制槍枝、嚴懲毒販等方案，否則不予考慮。選民應該不論黨派分別，選出能夠解決問題的候選人為當務之急，否則目前遭遇的困境就是咎由自取！