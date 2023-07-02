美國民主政治前途 撲朔迷離

2015年6月16日，房地產大亨兼電視真人秀主角川普 帶著他的夫人，站在金碧輝煌的曼哈頓川普大樓自動扶梯「從天而降」宣佈競選總統時，大家都以為他在開億萬富翁式的玩笑，甚至有人更嗤之以鼻。誰知不到17個月，他不但在一打半的共和黨 群雄中脫穎而出，而且更意外地在大選中擊敗了一直在民調領先的前參議員及國務卿喜萊莉克林頓，當上了全球最受人矚目的領袖地位，真是不可一世。

在4年任期中，雖然他為支持他的保守派選民推動了一些「德政」，尤其是改變了最高法院以及各級聯邦法院的平衡，可是在其他施政方面，一來缺乏行政能力及有關國家興亡的判斷力，再加上他在心理人格多方面的缺陷，不但連任敗選，而且他以「輸不起的精神」居然糾眾武攻國會，企圖保持其政權，前後招來眾議院兩次彈劾，下台後更破天荒在不到1年內三度被聯邦及地方司法部起訴，未來還可能有另3項控告。

普通人在這情形下，應付官司已經來不及，那裡還有功夫再次競選。說也奇怪，川普的共和黨民調支持居然還是有增無減，達51%；也就是說，比他後面7位黨內敵手加起來的總票數還多，這是對他繼續競選的原動力；因爲在美國目前的法律下，能當上下屆總統是他唯一能逃避法治（甚至坐牢）的關鍵。

目前川普主要的法律問題，除了佛州海湖莊園機密文件案已經起訴，以及糾眾攻擊國會必然會起訴，在他新澤西州高球俱樂部也有機密文件案，還有干預喬治亞州計票案，都是不久將來會起訴的案件，但都似乎對川普的下屆總統夢並無影響。一來只要12位陪審員中有一位不同意，就不能判罪而可能要重審。二來美國正義之輪，轉得比牛車還慢，加上川普慣用的拖延政策，幾乎可以保證在明年大選前無法定讞。

美國憲法及選舉法並無明文規定被判刑的人不可競選甚至擔任總統，這雖然史無前例，但是為了尊重選民的決定，總統有相當的豁免權，至少暫時不受刑法約束（甚至川普假如再次當上總統後，會考慮送給自己一個「大赦」）。筆者相信這個情況司法部的特檢官看得很清楚，他也明白為了國家的好處，送川普坐牢可能無補於事，最主要還是絕對不能再讓川普重主白宮。

因此近來檢察官似乎透露出來訊息，要讓全國選民知道川普絕對沒有資格處理國家機密。但是這對保守派MAGA「死黨」選民有效果與否還是未知數；譬如大家都公開知道他拿了千萬升斗小民捐給他競選的經費用來打官司或個人花用，但是那些捐款還是源源而來。

至於民主黨這邊廂情形也很微妙。因為拜登 的年齡及他時常失言等其他因素（例如近日最新透露的睡眠呼吸暫停症），贊成他競選連任的民主黨選民還不到42%，比反對的還少12%。不過假如共和黨提名川普的話，可能拜登還是唯一可以再次擊退川普的。可是近日忽傳他二少爺韓特有關烏克蘭及電郵的案子，出了一位「吹哨者」，公開訴怨司法部特別優待總統之子，使他無法全力揭發。假如這事經不同媒體及共和黨國會議員炒作，將會對拜登不利。

除了拜登和川普以外，雙方都看不出有誰（包括現任副總統）可以挑大樑。此後16個月中，變數將會層出不窮。