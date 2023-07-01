最低時薪不斷升高的隱憂

﻿「最低時薪 18元公投 恐不利勞工」是6月26日世界日報的大標題，謂明年11月4日進行公投，決定是否逐步能將目前最低時薪15.5 元，在2025年一月提升至全美第二高的18元。劉龍珠律師指出薪資增加會導致企業難以經營而搬去外州，工作機會隨之流失。

劉律師的擔憂並非危言聳聽。筆者認為中小企業的薪資實為一大開銷，加薪就得增加成本，服務業或是製造業也只好加價。目前通貨膨脹已經使消費者叫苦連天，再度加價只有改變生活方式少買少花一途；減少外食，網上購物或是延遲消費等促使中小企業的生存堪虞。

面對高時薪，雇主如不遷離，為了生存也需要謀求對策。依據筆者收集的資料，雇主可能自己介入工作因而裁員或是減少員工工時，結果是員工失業或是總薪資並沒有因較高時薪增加，而是由於工時減少。

除了大幅增加時薪對員工的負面影響外，筆者最擔心的是雇主是否會加速「自動化」用機器代替人工。目前有不少連鎖店已經用自動收銀機Self checkout 代替收銀員，只留下幾位員工幫助顧客。也已有披薩店用機器製作烘焙披薩。用無人機傳送商品早已不是新聞。在洛杉磯的一個五星級大旅館用自動機器車把客人行李送到房間。一些速食店也把人工機器化，食物用機器人帶到客人桌前等而不需人力。

前民主黨總統參選人楊安澤就曾經擔憂，今後人工自動化對工作機會的負面影響，目前舉世爭議的「人工智能」更是雪上加霜，是否會造成大批員工失業仍為未知數。

加州房價及房租高昂，員工要求增加時薪無可厚非，但是要求大幅增加時薪只有如劉律師所提及使雇主外移之外，筆者認為「人工自動化」的趨勢一旦成形，將是一去不復返，尤其是低技能的員工要轉行不易。再者，低收入 永遠比無收入好，不需跟著目前南加的罷工潮起鬨。要求大幅增加時薪，如世報摽題, 2024年11月4日的公投如通過恐不利員工。