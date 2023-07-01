Digital Gold 的作者Michael Popper 是紐約時報(The New York Times )的記者。他很詳盡的述說比特幣 Bitcoin的來源及演進。

比特幣在2008年由Satoshi Nakamoto 首先發布。他用電腦程式，製造出一種「貨幣 」。但它並没有實體，像我們日常用的貨幣或鈔票。由於它是數字鈔票/貨幣。所以它可以通行各國及全世界，沒有兌換的麻煩，及手續費。更可貴的是它可以規避政府或銀行的管理。

因此，歹徒可以利用這種貨幣來洗錢。就是經過它，可以將不法取得的金錢，變成合法的財富。販賣毒品 的，可以接受比特幣，而不被發現。使用毒品的，也可用比特幣買毒，沒人知曉。

當一國政府的貨幣不穩定時，使用比特幣，就可以避免該國貨帑急劇貶值造成的傷害及後果。阿根廷的貨幣一直都不穩定，有一個很聰明的人叫Wences，就創立一種類似比特幣的機制。規避貨幣的急速貶值，賺了大錢。

由於比特幣全世界只有2100萬枚（21 million），所以它的價值愈來愈貴，現在每枚值幾萬塊。

由於比特幣在電腦上產生，所以可以在世界任何地方生産及使用，不受任何拘束及規範。

使用比特幣，必須有交易平台。來存儲它，或使用它。平台可收取可觀的交易費。然而要移動到個人的比特幣，必須有一個特定密碼private key。每個人都不同。它是由27個字alphabets或數字numbers混合組成。造成有天文數字的不同的組合。任何他人是絕對無法破解的。比如34c2102e5e99e0cb9cf173c1d87。

比特幣之後，也有其他數字貨幣，比如Ethereum，Shiba Inu，Dogecoin 等。它們各也有其廣大的市場。

由於比特幣及其他數字貨幣，可規避政府或銀行的管制及管理，所以可以使用它來作奸犯科。所以美國政府常常找其平台或使用者的麻煩。然而只要奉公守法的使用數字貨幣，應該可以安心睡覺。

然而到現在為止，中國政府仍然禁止使用任何數字貨幣。

不只個人，現在許多企業主都主動要使用數字貨幣。比如Tesla的馬斯克，或比爾蓋茲基金會等。

跟任何商場一樣，玩比特幣也可以致富。因此它也可以稱為數字金塊「Digital Gold」。

然而也有絕頂聰明及狡滑的人，偷取別人的比特幣，據為己有。如最近發生的FTX破產案。這個FTT數字貨幣平台的管理人，偷了許多人寄存的FTT貨幣，一直過著奢華的生活。但在2022年底，公司被駭客入侵，偷了價值好幾百萬的FTT貨幣，因此宣告破産。它的總裁的貪污行徑，也被發現。因此被捕入獄。結果FTX公司大部資産，被對手Binance併購。

因此可知，由於比特幣或其他數字貨幣的特性，所以它有極大的實際價值。但也有風險。因此可靠它致富，也會因之破財。在數字貨幣領域航行，必須非常小心。否則容易觸礁沉沒。