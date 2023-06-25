教中華民國如何化解武統威脅

現實總是在重複歷史。即使不算鄭成功，清朝和中華民國 政府已經先後兩次收復台灣。台灣是否獨立，普通台灣百姓還是依然過日子，卻有愚蠢的台獨政客快馬加鞭帶著台灣奔向戰爭，不得不說他們缺乏大國思維。台灣的地理位置，和當年的琉球國一樣，不和中國統一，則只能被日本再次吞併。

很多台灣人被台獨灌輸了不少錯誤概念，他們以為承認自己是中國人，就是腦子有問題，就等於支持共黨，好像如果支持統一，共黨馬上就會來台灣。大陸人支持武統，叫囂要留島不留人，因為他們覺得台灣人已經不是自己人了。

台灣政客們要搞清楚，面對強大的共軍，國軍根本不是對手。一旦戰爭爆發，台灣成為孤島，普通百姓如何逃命？更不可能和烏克蘭一樣打持久戰，偏偏台獨人士就是喜歡不斷刺激共黨。共軍有多少核彈，沒有一個國家（包括美國）是會不計代價來保衛台灣的。

面對武統威脅，最好的方法就是承認自己是中國人。學學那些在大陸工作生活的台獨人士，去大陸賺錢的演藝界台灣人。

共黨說的：中國人不打中國人。即使台灣人違心承認自己是中國人了，共黨還如何武統台灣？學學歷史上那些中國的附庸國，他們沒有像台獨政客耗費民脂民膏狂買武器，積極備戰吧。對付共黨，不是靠買武器，而是要靠智商。

全世界很多人都不知道，有個國家幾十年前就支持分裂中國了，那就是已經吞併比台灣大2.5倍的藏南地區（已改名為：Arunachal邦），並讓藏獨人士偷渡定居的印度。為什麼共黨卻不積極打壓呢？

毛澤東時代把夜鶯島送給了越南 ，越南改名為「Dao Bach Long Vi」。蘇聯占領的黑瞎子島，江澤民政府永久免費送了一半給俄羅斯。可見口號「堅決捍衛祖國領土完整」，誰騙誰呀？

讓導彈飛過來，還是好好活下去？統一絕對可以談。台灣可以高調要求平反六四 ，並且支持早日統一藏南。那些支持武統的大陸年輕人連六四都沒有聽說過，也不知道藏南居然已經是外國殖民地幾十年了。

另外，還可以要求統一以後，大陸人可以和台灣人民一樣自由上網，允許私人發行報刊雜誌，建立新聞媒體、電台、電視台等。 當大陸人認識到原來自己的生活並不民主的時候，他們哪裡會有空支持武統台灣呢？當解放軍知道自己才是真正需要被解放的人，他們怎麼會為了侵略台灣而送命呢？

只要台灣堅持在自由民主的體制下統一，其他一切皆是浮雲。用智商統一中華民國，那將是千古流芳。