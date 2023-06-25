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習布會晤 喜見中美關係緩和

薛永康（加州）

﻿美國人常用的一句去形容「打破冷場或是僵局」（To break the ice），不只是美國政界，而且是全世界擔心，習近平是否會見美國國務卿布林肯，去「打開僵局」，開誠布公去改善兩國日益惡化的關係。

據6月20日世界日報，習布會晤35分鐘，是繼拜登與習近平在印尼見面後第一次中美高層會談。而這次習布見面能否能把中國氣球被美擊落造成的危機、兩國之間的猜忌、矛盾以及誤會「化冰」了呢？

習近平在會中強調「寬廣的地球容得了中美各自發展以及共同繁榮」。筆者的解讀是：中國有自己生財之道、美國亦具有發展本事，應該互不干涉，中美應各盡所能各取所需。習又謂「中國尊重美國的利益、不會挑戰和取代美國」。筆者在此引用馬凱碩（Kishore Mahbubani )（前新加坡駐聯合國大使）在他的著作「中國贏了嗎？」（Has China Won？）一書指出中國人在前幾世紀飽受列強侵略，深知自強的重要，無意與美國作對，也無取代美國領導世界地位的意圖。馬凱碩認為「懼中」是美國一些崇尚「陰謀論」的政客及媒體，視中國為敵但無根據的論點！

布林肯在會中提出的「四不」：不發生冷戰、不改中國制度、不聯盟反中、不支持台獨，為他代表拜登的承諾，我們樂觀其行！

筆者認為，中美兩國僵冷的關係可盼由此會議「化冰」後，邁進一大步！但是兩國對於自己的承諾都需要有誠信。美國一貫的strategic ambiguity 「戰略模糊」必須要修改。例如，不能宣稱支持「一中政策」而供應台灣攻擊性武器，而應該促進兩岸和平溝通。習近平也可張開雙臂與美國合作在反恐、環境保護、救援貧困國家，為人類増福、促進世界和平的方向努力！

習近平 拜登 布林肯

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