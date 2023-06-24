我們最常聽見的口號是人生以服務為目的，這是政治家或統治者最常用的宣傳話語。如此給選民或臣民一種崇高的印象。認為他是為了服務我們，替我們做事，才參與競選官位。但是當這些人當選後，常常忘記了，他們選前信誓旦旦講的話。這就是政治（politics)。所以政客講的話，聽聽就好了。要觀察的是他們在位時，有沒有真正為民服務。

為人父母，常常努力賺錢，為的是讓子女能夠得到好的教育 ，將來在各行業能出人頭地。在台灣南部，許多子弟都選醫學 院就讀，將來當醫生，可過好的生活。因此嫁女兒都選醫學院學生，而且伴以一牛車嫁妝，這就是那些父母的人生目的。

從前有個父親希望兒子學醫，並答應學成後，贈與一部孩子夢寐以求的高級跑車。孩子為了跑車及父親意願，就勉強去讀醫學院。他學成後回家。父親已過世。他的房間，卻仍然維持幾年前他離家時的擺設，只是桌上多一本聖經。

他翻開聖經，只見一把車鑰。就是那部停在車庫的跑車的。他開了車，卻去追求他所希望的不同生涯。所以父母的苦心，有時卻不為子女接受。

父母常希望為孩子選一個好的對象，有錢有勢，甚至高學位（三高 ），或者其他特殊需求。我的一個名醫明友，他的獨生兒子帶來一位論嫁取的女孩見他。然而她信基督教，我的朋友卻是忠誠的佛敎徒。結果他的兒子，聽從父親，放棄了女友。因此他娶了不同的女孩，太太後來卻成為名女人。

人生是一個過程，最好有一個目標。有人說墓誌銘，就是那人的人生。人生有目標，就好像船航行有指南針，做導航。如果人生沒有目標，結果將是渾渾噩噩過了一生，得過且過。墓碑一片空白，只有名字。

目標不必定的很大，而且不要太過浮誇，那是給別人看的。目標要有實踐的可能性。如此，完成目標時，會有滿足感。同時可以激勵自己，再訂另一個目標。所以目標可以是漸進式的。

目標可以為己為人。為己時，應該充實自己，如此才可能有一天為別人。為別人時，可以是自己的家人，或自己的社區。從小而大。

目標必須是良性的，不要以害人為目的。基督山恩仇記的主角，被人陷害，關在監獄好幾年。當他逃出獄時，發現他的頭髮都白了。爾後，他費了幾年，給予仇人應得的報應。這種以復仇為目標，是特殊例子，可能情有可原。然而邪惡的目標，如最近在美國發生許多胡亂持槍殺人的例子，則罪不可赦。這是敎育及司法的失敗。

總之，人生要有一個目的，只要為己，或為人好，都可以。無目的的人生，應是教育的失敗。