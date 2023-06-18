支持理想的共和黨總統候選人

2021年攻擊國會欲推翻選舉結果的極端組織「驕傲男孩」以及「誓言守護者」的首腦們，已被判刑入獄，刑期最高達18年！罪有應得之外，誰在幕後鼓動?

「Be there, be wild」是敗選的川普在12/19/20 在推特上的鼓動言辭；他為了推翻敗選的結果，無所不用其極的作法，令人堪虞！如果2024 被選上，他還會有什麼事不敢做？日前在被聯邦法院以私藏機密文件提審時，他肆無忌憚開口罵人，自以為高於法律之上！

他目前的對手，佛州 州長德桑提蒂則是「青出於藍」的目中無人，想要把他在佛州的獨裁作風推至全國！如果他當選掦言取締所有左翼團體、趕走非法移民 、限制不友善國家在美的移民置產、改課綱、嚴禁墮胎、反對同性雙性戀等極端作法，儼然如專制政權下的君主！

美國為一民主國家，兩大政黨互相監督，而非極端對立以致政策難以推行，上述兩位候選人只是為了推行自己極端固執的理念，沒有顧慮到全民的福祉，不應該為共和黨 2024 總統候選人的選擇！

筆者認為理想的候選人應該具有誠信與原則：不說謊、不誤導、不誇大。公平不偏不倚，不論族裔、性別、性向、信仰以及政治理念等。有世界觀、謙虛、能夠接受不同意見而且具備知錯能改等優點。

共和黨目前已有幾位躍躍欲試想要參選，即使川普及德桑提蒂民調較高，但這兩位在品格、個性、誠信上有重大缺失，共和黨選民應該不顧民調、不被誤導、睜開眼睛去檢視每一位候選人的背景、思路、可信性、待人處世態度以及從政的經驗等，而不是以候選人能否打敗民主黨的候選人為考慮！筆者認為，不論執政黨或是在野黨的政治人物，皆需具備良好的品質，帶領美國步上正軌為全民造福！