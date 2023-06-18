布林肯訪北京 美中調不同

布林肯 訪華的靴子終於落地。在媒體曝出中國在古巴安裝竊聽站監視美國的消息後，輿論一度認為該事件會惹惱北京 ，拒絕布林肯來訪。現在布氏如期訪華，表明北京和華盛頓都沒有被媒體製造出的一些議題干擾，由此也說明雙方確有很多事情要談。

對華盛頓來講，最近幾月不斷放話閣僚訪華，有通過輿論施壓北京恢復高層對話的意圖。對北京而言，頂著國內輿論壓力同意布林肯訪華，也是不想給國際社會留下把柄，被指責阻攔兩國高層交流。因此在晾了華盛頓一段時間後，「見好就收」。

那麼，這次訪問，美中各有什麼議題要談，成果會如何？從兩國外長行前通話看，中方優先關切的還是臺灣問題。其次是美國的對華政策，要求美國不能說一套做一套，以競爭為名損害中方主權安全發展利益。第三是落實兩國元首峇里島會晤共識，有效管控分歧，推動中美關係止跌企穩。布林肯則強調雙方要保持溝通管道，負責任管理美中關係。

我的評估是，布林肯此次訪華有五個議題要和中方談：

一是尋求和中方建立雙方競爭和對抗的「有效護欄」，避免對抗失控，尤其在臺灣問題上。中國不要對台動武。解放軍通過最近兩次的軍機軍艦攔截行為，已經表明對美國的抵近偵察和自由航行不再忍了，但美國也不會在短期放棄，所以雙方很可能會因此出現意外事故，需要在這方面再確立雙方之前建立的兩軍相遇通報機制和規則的有效性或者建立新的通報機制和規則。管控分歧還包括其他方面。

二是確認中方不能軍援俄羅斯，協調雙方對俄烏戰爭及可能的和談立場。儘管拜登 政府還在繼續支持烏克蘭，但俄烏戰爭的最新事態表明，若這場戰爭拖到年底乃至明年，對拜登的總統競選未必有利，因為共和黨勢必會拿此事猛批拜登。所以拜登需要在烏克蘭反攻初步獲勝的情況下和俄羅斯展開談判。這種條件下的談判對烏克蘭有利，但如何說服俄羅斯到談判桌，則需要北京去做工作。同樣，如果烏克蘭反攻沒有達到預期效果，要和談就需要華盛頓去做工作。雙方為此要溝通協調，知道對方的立場和態度，達成一些初步共識。協調也包括中國的對俄軍援問題。華盛頓會要北京再三保證任何時候都不能賣武器給莫斯科。

三是在其他國際熱點問題，諸如伊核、朝核等涉全球治理的事務以及氣候、核擴散和大流行性等全球性問題上尋求和中方的合作。

四是落實美中領導人在G20會議達成的某些共識，促進拜登和習近平在今年的G20和APEC峰會上進行會談。

五是美國有求於中國的一些事情，如購買美債等。

中方關注的議題則很可能是以下幾個：

其一，向美方提出重新建立兩國關係的交往框架和原則，用正確的原則來指導兩國關係。北京不同意美國用競爭來定義中美關係。巴厘島會議上兩國領導人對此交換了意見，但沒有達成共識。北京還是要跟美方談，要求華盛頓用正確的原則來指導中美關係。中方會為此要求美方必須拿出誠意，落實去年謝鋒代表中國政府向美國提出的三份清單中的一些事項，在這三份清單中，除了孟晚舟被釋放後，其他的事項都沒有動靜。

其二，在臺灣問題上，中方這次會要求美國不能再掏空一中政策，要華盛頓回到兩國建交公報的原則和精神上來，很可能會具體提出美方在雙方的聲明（如果有的話）或者拜登和國務卿的表態中明確反對台獨，而不僅僅是不支持。因為反對和不支持的政策含義是不同的。此外，也有可能要求美方在表述其一個中國政策時，加上「臺灣屬於中國領土的一部分」。之前，美方提到一中政策，不包括這句。

其三，對於全球治理和一些全球性合作議題，中方不會反對，但會要求美方對合作不能設前提，不能按華盛頓定義的方式和設定的條件去合作，這樣的合作在中方看來實際上不是合作，而是在美國強制要求下去配合美方。

如果雙方是按照我上述分析的進行會談，基本可以肯定，布林肯此訪不會有大的突破。因為兩者的立場和訴求南轅北轍，差異太大。但是有可能在一些事情上取得某種原則共識，例如，同意有效管控雙方的分歧和衝突；對在全球性議題上的雙方合作不持異議；加強兩國在俄烏問題上的立場協調，中方不會軍援俄羅斯，同意兩國領導人再次面對面會見。