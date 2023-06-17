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有同情心者 多做雞婆事

張勝雄 ╱亞凱迪亞

雞婆並不是指養雞的婆婆，台語指的是多此一擧，或多管閒事。 

雞婆常常是因為正義感引起，所謂路見不平，拔刀相助，我們常常情不自己要幫助弱者，這是天性使然。然而，最近常看到許多路人缺乏同情心，看到有人被欺負，卻只會旁觀，不會行動助人。這也難怪，因為多一事，不如少一事，潔身自愛，可能是最好的政策。

這就談到助人為快樂之本。常常可以擧手之勞，就可幫人，心情不只快樂而且覺得驕傲，所以常常雞婆，幫助別人，應該鼓勵。當朋友有困難，自己有能力時不妨雞婆些，但是也不能太吃虧。為他人捨身成仁則不必勉強，自助才助人，才是正道。在職場上常幫助同事，久而久之，就會成為他們的領袖。

美國最喜歡管他國閒事，尤其是對不聽話的國家或領袖。美國重視民主，也希望他國學習美國的民主，這是非常雞婆的作風，因為各國民情不同，有各國獨特的統治方法，不一定要學美式民主。

所以雞婆不一定受人歡迎，主動的雞婆，必須在人家有需要的時候；被動的雞婆，是人家來求助時；強迫的雞婆，是不會受歡迎的；一點都沒有雞婆心的，是沒有人性的。

願天下有同情心的，多做雞婆事，幫助別人。

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