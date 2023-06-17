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法令難改 屋主應防擅自占屋者

薛永康／托倫斯

California Civil Code 107 為一保護「擅自占屋者」（squatter）的民事法典；「A squatter can establish legal possession of a property by occupying it openly and continuously for a period of 5 years without the owner's permission.」

簡言之；擅自占屋者不需屋主同意，可以公然連續盜住屋主的空屋達五年之久，如同「地役權」（easement）；先占先得，即使占屋占地者沒有產權。

世界日報也曾報導過華人待售的空屋被占屋者盜用，實為一頭痛問題。筆者的一位朋友最近遷居，已把老屋賣掉，買主仍未遷入為一空房；可是在交屋手續才要開始之前，老友的鄰居發現有一群人，已經把大包小包的家具行李搬到這個空屋門口，馬上打電話給我這位屋主朋友，聯絡到賣房仲介。仲介報警後才發現這些人就是擅自占屋者，他們還騙警察謂已付了9000元租房訂金，警察搞清楚之後才把他們驅離，並謂如果他們占住十天以上就沒有那麼容易趕走。

加州這個保護擅自占屋的民事法典107之荒謬不提，屋主如果賣屋而且已經遷離，或是長期出國旅行，如何保護無人居住的空屋呢？

筆者建議，「遠親不如近鄰」如同上述鄰居相助的例子，平時就需要與左鄰右舍和睦相處，守望相助，不只防盜匪，也是防範這種不法占屋者；如果可能，每天自己或是雇用保全人員去空屋巡視一遍，把賣房的招牌拿掉，在空屋內如有遙控影像的拍攝器材應暫時留住，隨時隨地可以監控空屋情況。

加州目前的治安為人詬病，打砸搶的價值低於950元者不用坐牢，加上這個荒謬的保護占屋者的民事法典107，居民及屋主都需要想辦法保護自己。法令不易改，凡事只有處處小心自求多福。

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