法令難改 屋主應防擅自占屋者

California Civil Code 107 為一保護「擅自占屋者」(squatter)的民事法典;「A squatter can establish legal possession of a property by occupying it openly and continuously for a period of 5 years without the owner's permission.」

簡言之;擅自占屋者不需屋主同意,可以公然連續盜住屋主的空屋達五年之久,如同「地役權」(easement);先占先得,即使占屋占地者沒有產權。

世界日報也曾報導過華人待售的空屋被占屋者盜用,實為一頭痛問題。筆者的一位朋友最近遷居,已把老屋賣掉,買主仍未遷入為一空房;可是在交屋手續才要開始之前,老友的鄰居發現有一群人,已經把大包小包的家具行李搬到這個空屋門口,馬上打電話給我這位屋主朋友,聯絡到賣房仲介。仲介報警後才發現這些人就是擅自占屋者,他們還騙警察 謂已付了9000元租房訂金,警察搞清楚之後才把他們驅離 ,並謂如果他們占住十天以上就沒有那麼容易趕走。

加州 這個保護擅自占屋的民事法典107之荒謬不提,屋主如果賣屋而且已經遷離,或是長期出國旅行,如何保護無人居住的空屋呢?

筆者建議,「遠親不如近鄰」如同上述鄰居相助的例子,平時就需要與左鄰右舍和睦相處,守望相助,不只防盜匪,也是防範這種不法占屋者;如果可能,每天自己或是雇用保全人員去空屋巡視一遍,把賣房的招牌拿掉,在空屋內如有遙控影像的拍攝器材應暫時留住,隨時隨地可以監控空屋情況。

加州目前的治安為人詬病,打砸搶的價值低於950元者不用坐牢,加上這個荒謬的保護占屋者的民事法典107,居民及屋主都需要想辦法保護自己。法令不易改,凡事只有處處小心自求多福。