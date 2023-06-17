政府對擁槍者 該做風險管理

5月6日德州購物中心又發生一輪的掃射，造成八人死亡。總統拜登依照傳統作法，呼籲通過控槍法案；共和黨也不意外的說明，槍擊事件問題在人不在槍。事情過後大家也就麻木了，也沒有全國降半旗的問題了。我們同意5月20日讀者論壇作者薛永康主張，媒體對死傷慘狀應加以報導，才能喚醒無良政客的良知。

人民言之諄諄，為政者聽之藐藐；我們何必糾結是槍還是人的問題？從風險管理的角度看，政府已經沒有管理擁槍者與槍枝的能力，政客除了選舉、降半旗外，思考由保險 公司介入，對人及對槍都進行風險管理應是可以行的方法之一，我們透過立法指定保險公司在承保房屋險，車險也必須增加槍枝責任險。

一，對人方面：要求擁槍者除了向政府登記持槍證之外，還應單獨購買百萬以上的人身責任保險，如同商業有意外責任險，房客有租賃保險，銀行貸款 有貸款保險，汽車 有車險，人身有健康保險；對擁槍者的年齡層和個資做信用評級、精神正常度、家庭暴力傾向、犯罪前科等分類保險，如保險公司拒保，就說明該人不具備憲法賦予擁有武器資格。

二，對槍方面：保險公司可以依據槍枝種類、槍的型號、攻擊性能進行分類分級保險。比如輕型槍枝、重型槍枝；單發子彈、連發子彈；手動槍枝、半自動槍枝、全自動槍枝等等，凡此種可以根據殺傷力的大小與速度來調整保險的比例。

我們也同意槍枝本身不會殺人，就如同汽車本身不會去撞人，且大部分的擁槍者是正常人，所以由保險公司來承保，對以營利為主的保險公司不僅是一筆可觀的收入，對受害的民眾也能求償有門、不會無辜喪命且人財兩空，何況憲法第二修正案並不是空白支票，並沒有排除擁槍條件的任何條款。

憲法是擁槍者的護身符，那免於恐懼的自由也是美國的立國精神也是善良百姓的權利，我們希望國會立法由保險公司介入進行風險管理，可以減少信用不佳、精神失常、家庭暴力、犯罪前科等擁各類槍枝的機會，讓社會的日常安全有保障，家庭的完滿可以保全，憲法的條文也受到尊重。