我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

政府對擁槍者 該做風險管理

呂立祺／洛杉磯

5月6日德州購物中心又發生一輪的掃射，造成八人死亡。總統拜登依照傳統作法，呼籲通過控槍法案；共和黨也不意外的說明，槍擊事件問題在人不在槍。事情過後大家也就麻木了，也沒有全國降半旗的問題了。我們同意5月20日讀者論壇作者薛永康主張，媒體對死傷慘狀應加以報導，才能喚醒無良政客的良知。

人民言之諄諄，為政者聽之藐藐；我們何必糾結是槍還是人的問題？從風險管理的角度看，政府已經沒有管理擁槍者與槍枝的能力，政客除了選舉、降半旗外，思考由保險公司介入，對人及對槍都進行風險管理應是可以行的方法之一，我們透過立法指定保險公司在承保房屋險，車險也必須增加槍枝責任險。

一，對人方面：要求擁槍者除了向政府登記持槍證之外，還應單獨購買百萬以上的人身責任保險，如同商業有意外責任險，房客有租賃保險，銀行貸款有貸款保險，汽車有車險，人身有健康保險；對擁槍者的年齡層和個資做信用評級、精神正常度、家庭暴力傾向、犯罪前科等分類保險，如保險公司拒保，就說明該人不具備憲法賦予擁有武器資格。

二，對槍方面：保險公司可以依據槍枝種類、槍的型號、攻擊性能進行分類分級保險。比如輕型槍枝、重型槍枝；單發子彈、連發子彈；手動槍枝、半自動槍枝、全自動槍枝等等，凡此種可以根據殺傷力的大小與速度來調整保險的比例。

我們也同意槍枝本身不會殺人，就如同汽車本身不會去撞人，且大部分的擁槍者是正常人，所以由保險公司來承保，對以營利為主的保險公司不僅是一筆可觀的收入，對受害的民眾也能求償有門、不會無辜喪命且人財兩空，何況憲法第二修正案並不是空白支票，並沒有排除擁槍條件的任何條款。

憲法是擁槍者的護身符，那免於恐懼的自由也是美國的立國精神也是善良百姓的權利，我們希望國會立法由保險公司介入進行風險管理，可以減少信用不佳、精神失常、家庭暴力、犯罪前科等擁各類槍枝的機會，讓社會的日常安全有保障，家庭的完滿可以保全，憲法的條文也受到尊重。 

保險 貸款 汽車

上一則

一洲焦點／布林肯訪中 這次能好好溝通？

下一則

布林肯訪中 是雙方轉圜最後機會？

延伸閱讀

購槍謊報未吸大麻 維州6歲男童母認罪

購槍謊報未吸大麻 維州6歲男童母認罪
購槍時謊報吸大麻情況 維州六歲開槍男童母親認罪

購槍時謊報吸大麻情況 維州六歲開槍男童母親認罪
底特律6歲男童連開2槍 1歲弟臉頰、左肩被打穿倖存

底特律6歲男童連開2槍 1歲弟臉頰、左肩被打穿倖存
底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

熱門新聞

「一洲焦點」談川普被起訴、布林肯訪中。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／川普此次在劫難逃？國會要布林肯對中更強硬

2023-06-14 14:00

美認定不是開發中國家 北京怒懟

2023-06-14 02:00
特斯拉執行長馬斯克在北京搭上座車。(路透)

一洲焦點／馬斯克等CEO訪華親中？6成歐人不挺台？

2023-06-09 15:07

袁世凱的陰影 至今籠罩朝鮮半島？

2023-06-16 02:00

川普當選後 要在24小時內結束烏戰

2023-06-15 02:00
一輛烏克蘭坦克在巴赫姆特對俄軍開火。(美聯社)

一洲焦點／水患不利烏克蘭反攻 中國調停無疾而終

2023-06-10 10:47

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社