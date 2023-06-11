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世界海洋日 永續藍碳待加油

李武忠（台北市）

6月8日是世界海洋日，今年主題是「海洋星球：潮流正在改變」，呼籲大家正視轉變中的海洋環境與生態問題。國際上也提出民眾響應該節日的7大做法：吃永續海鮮、減少塑料消耗、減少碳足跡和能源消耗、參與和組織海灘清理、負責任旅行並促進沿海旅遊、使用環保產品、支持海洋保護基金會和組織，希望天天是愛護海洋日。

當前海洋正遭逢汙染、生物多樣性破壞和氣候變化等三重逆流衝擊，不僅海洋生物正在與海洋熱浪、酸化、塑料汙染、過度捕撈和開發抗爭，也阻礙了海洋做為世界氣候調節器和最大碳匯的功能。想讓海洋恢復健康，應積極尋求對策。

首先是海洋塑料汙染，由於許多國家無法有效處理大規模的廢棄物，使得大量塑料和微塑料進入河流並最終進入海洋。塑料至少占海洋垃圾總量八成5；另估計每年至少有1400萬噸塑料流入海洋，卻只有約1成4的塑料被回收利用。以目前趨勢，到2050年海洋塑料按重量計可能比魚多，對海洋物種、食品安全和海洋健康產生複合影響。除積極回收利用，減少一次性塑料的使用是最佳方法。

其次，海洋不僅具有吸碳、固碳的能力，也是製造氧氣的關鍵；海洋吸收了約3成人類產生的二氧化碳，緩衝了全球暖化。為加強保護生物多樣性及緩解氣候變遷壓力，各國至2030年必須確保並實現30％沿海和海洋區域以及30％陸地和淡水域受到保護，即「30X30倡議」。台灣政府評估45處海洋保護區的管理成效，其中有11處為「低度保護」，亟待加強。

再者，藍色糧倉為未來糧食增產的希望所在，目前海洋提供的卡路里僅占我們食物的2％。由於過度捕撈等因素，海洋漁業資源繼續下降。目前的水產養殖無法滿足保護氣候、生態系統生物多樣性和養活人類等3大要求，主要癥結在於現有養殖系統需使用大量魚粉及魚油，因而飽受過度捕撈和非法捕魚、種群銳減和氣候變化的困擾。為此各國正積開發由富含微藻和昆蟲蛋白來替代。台灣這方面研究嚴重不足，需盡快補足人力及經費。

最後，保護海洋有助於再生能源的供應，「藍碳」（海洋碳匯經濟）已成為新藍海，全球藍碳市場正在迅速增長。藍碳是指隔離和儲存於海洋生態系統中的二氧化碳，例如紅樹林、鹽沼和海草，是世界上受威脅最嚴重的3種主要碳儲存，這些生態系統每公頃可儲存碳量是陸地森林的5倍，被視為實現巴黎氣候協定目標的關鍵。

2030年全球對碳信用額度的需求，預計將高達7千億美元，藍碳已被視為主要解方。日前中國大陸已開出首張由海洋漁業部門備案確認的「藍色碳票」，台灣卻連「碳交易平台」都還未建立，政府須加把勁了！

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