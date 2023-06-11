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債限及預算通過後 誰是贏家？

薛永康(加州)

令人擔心的國債上限與聯邦總預算協商在6/5的期限前終於過関。如果未能通過，美國將會缺錢而倒債，後果不堪設想！

雖然老邁的拜登總統在6月1日空軍學院畢業典禮致詞完，摔了一大跤，但他憑著40年參院經驗，與眾院議長麥卡錫在妥協下達到共識，及時將提案送交參院審議通過！另一方面，麥卡錫的能力一直被同黨議員質疑，而他不懼眾院極右派「自由黨團」(House Freedom Caucus) 的罷免威脅，能與拜登折衷讓步，也是功不可沒。稱許拜登及麥卡錫為此法案通過的贏家也不為過！但誰是其它的嬴家呢？

筆者認為，能夠保護預算中最大開銷的社安金、紅藍卡健保及白卡不被刪減為最大功德，為一贏家！否則不知有多少靠社安金生活的民眾以及需要白卡治病的貧戶將何去何從？另一方面，拜登在妥協下，提高拿食物券需工作的民眾年齡上限從目前的49歲到54 歲，殘障、遊民及退伍軍人除外！

在環保上，拜登不得不與保守派的民主黨參議員曼欽妥協，讓他代表的西維及尼亞州的天然氣管工程進行。曼欽的勝利對於環保不利，成為輸家的是環保人士，未來石化業的污染，可能將造成野火、大雪、暴雨、淹水等，威脅經濟民生！

在2020年因為新冠疫情，支付學貸暫停，拜登想要繼續減免，卻被否決；筆者認為沒有輸家，負債者在疫情減緩後可以回去上班，必須承擔支付貸款的責任！

筆者以上只試舉有關債限及預算通過後數例有関贏家及輸家。不論輸贏，很慶幸美國度過一個可能倒債的難關！但是期望兩黨的執政者有一共識：需要控制預算，舉債度日為一根本問題！

拜登 預算 麥卡錫

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