我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

晚願

白雲飄／艾爾蒙地

有我已滅無我生，

羽化虚空天地還，

火焚海灑皆無牽，

已留馨味在人寰。

上一則

一洲焦點／馬斯克等CEO訪華親中？6成歐人不挺台？

下一則

美國可以雇用童工嗎？

延伸閱讀

金門縣長陳福海 率宮廟代表近300人廈門進香

金門縣長陳福海 率宮廟代表近300人廈門進香
蓮生活佛新著我家的鬼 萬物有靈論的依附習性

蓮生活佛新著我家的鬼 萬物有靈論的依附習性

熱門新聞

紐約時報廣場6日白天光景，霧霾使天空呈現灰澄澄的土黃色。(路透)

一洲焦點／看來像火星 聞來似雪茄…詳解美加空污原因

2023-06-07 18:10
「一洲焦點」談美加空污、烏戰反攻、CNN換總裁及總統大選最新消息。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／美加陷空污、烏戰大反攻、CNN再換人

2023-06-07 14:00

美中劍拔弩張背後的不同真相

2023-06-06 02:00

台灣晶片雖卓越 無限風光在險峰

2023-06-04 02:00
CNN內部紛擾、人事變動不斷。(美聯社)

一洲焦點／CNN出了什麼問題？看新聞收視率之戰

2023-06-08 14:26

拜登對上德桑提斯 結果將如何？

2023-06-07 02:10

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打