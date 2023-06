美國可以雇用童工嗎？

「Child labor, making it easier for teens to work」是「The Week」 雜誌的報導; 阿肯色州 規定14到15歲學童不再需要工作許可,此為一些保守州立法推行雇用童工的走向,包括考慮童工可以在冰庫裡工作;用於工業或是存放肉類的冰庫。在裝備線上運送近50磅的材料組件。有些工作到晚上九點。即使在就學期間,明尼蘇達州甚至考慮16到17歲者可在較不安全的建築業工作。

為了雇用童工的問題,保守人士與自由派別爭論不休。自由派認為雇用童工會讓美國往回倒走到19世紀剝削童工的黑暗時期,而目前勞工 缺乏可雇用外來移民,或增加薪資吸引勞工。保守派的看法是讓童工自食其力可儲存大學學費,一方面可以解決勞工缺少的問題,同時避免學童無所事事、每天浪費時間在社交媒體上。

兩派的爭議孰是孰非、見仁見智,沒有絕對的對錯,皆從不同角度顧慮到童工的福祉。筆者認為使用童工可行,但是需要符合下列條件: 安全第一!進入危險礦場、登高梯上屋頂皆不宜。進入冰庫可行,但得確保不被反鎖在內。重物的重量與學童的體重必須成比例,譬如不能要求不到100磅的學童推送50磅的重物等。

筆者認為,最重要的是給學童一個安全規定考試,確定學童了解及記住所有安全規則,不通過不予雇用。當然「在職訓練」也很重要,請有經驗的員工在旁指導後才讓童工自己動手。

任何職場幾乎都可以看到「安全第一」的標示,安全規定不嫌多,對於童工的體能、認知、反應等皆應列入考慮事項之內。筆者認為解決勞工缺乏,而雇用童工可行,另一好處為讓童工了解賺錢不易,養成節省及儲蓄 習慣。與較年長的同事溝通可以學到謀生技能、也可幫助心智成長。