在對的時間做對的事情

日常生活，常常強調早睡早起。因為早起的鳥兒有蟲吃。早上精神最好，可以做很多事，而且更有效率。早上的空氣也最好，因為氧氣最充分。如果長久維持這種好習慣，做學生的，成績會更好。上班族的，也更會得到公司或主管的信任。因為這種人，一般來說，做事比較會做正確的判斷，及得到較好的效果。

我們對孩子，要在他們做錯時，做正確的教養，才比較有效果。不然有時會讓他們莫名其妙。甚至產生反效果。

夫妻相處，如果一方發飆，最好另一方保持冷靜，才不會烽火燎原。

處事必須保持冷靜，暴怒時，最好睡一覺，才反應。可以免掉許多反效果及麻煩。

和明友或同事共處，他們有困難時，給予適時幫助，會讓他們永生難忘。就好像看見有人游水幾乎滅頂，馬上丟下救生圈或繩子，救人一命，勝造七級浮屠。

我們的人生，就是充滿這種巧遇的事情。有時是自然的，有時卻是製造的。千里姻緣一線牽，必須有一方或雙方採取主動，在適當時機，表達愛意。通常是男方。如果不能把握時機，機會一閃即逝。花開堪折直須折，莫待無花空折枝。

當然，上天總把機會留給有準備的人。然而，這些人在機會來時，必須抓緊它，不要讓它溜走。才能成功。不能洞察先機的人，成功的機會比較少。

俗說，識時務者為俊傑。就是說，能夠察言觀色，當機立斷。隨著時代潮流而走。在適當時機，做出正確決定。才能成功。

當蘋果發明智慧手機時，三星馬上跟進，結果他們成為這種產品的佼佼者。反觀Motorola 慢了一步，結果是永遠追不上。當Tesla開始研發電動車 時，其他大車廠，如Lexus都不屑一顧，如今Tesla獨步領先電動車市場。所以在商場競爭上，在重要時機，一定要做正確的決斷，才能繼續存在，保持領先。

為政者，更必須認清這個原則。西安事變時，如果宋美齢當時沒有親自出馬，說服張學良，釋放蔣介石。歷史可能重寫。

鄧小平在訪問日本及美國後，決定改革開放。此後30年，中國經濟進步神速。造成世界進代發展史的奇蹟。

2022年2月，拜登 總統早知俄國將進侵烏克蘭 ，卻沒適時運用影響力，阻止它的發生。他不只失去了諾貝爾和平獎的機會。而且這場打了一年多的戰爭，造成全世界幾百萬的難民，烏克蘭幾十萬人民及兩國數萬軍人傷亡。全球經濟受到重創。通膨導致民眾生活痛苦難當。可見一國及世界領袖，在適當時機，沒有做出正確決定的可能后果，多麼嚴重。然而，戰爭發生後，拜登凝聚衆國，出錢出力，保衛烏克蘭。值得肯定。

這個世界，小至我們日常生活，大至世界政治，充滿時機及機會，必須養成慧眼，永遠抓住適當時機，做出正確的決定及行動。才能成功。這個世界，也會更進步及更好。