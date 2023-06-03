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西瓜挖大邊

張勝雄／亞凱迪亞

台語說「西瓜靠大邊」。「靠」用「挖」字，才是真正的台語。傳統的意義是，選邊要選有錢有勢的做靠山。這是人之常情，因為有靠山，做事才會順利，才能成功。面子和正義，暫時擺一邊好了。

人就是現實的動物。現實就是看得到，摸得到。看不到的東西，免談。一個西瓜，切半。當然要選較大的一半。

如果選較小的一半，不是傻瓜，就是有企圖，或者有正義感。有企圖，就是想要讓人覺得不貪心，因此容易取得別人的信任，這種人最後可能顯出真面目。

有正義感的人，就常會選小邊的半西瓜。因為他認為，讓需要的人去吃大邊的西瓜。

這是一個注重現實的世界。從小孩子開始，他們總是選多的或好的東西。他們絕不會選又少、又醜的東西。這也是人的天性。

如有兩幫人爭吵，除非有特殊關係，你也會自動偏袒人多勢衆的一方，因為勝算較大。

如果你有兩家公司要選，做生意夥伴，你也要選較大的公司，因為較可靠，不會隨時倒閉。

選舉時，通常你要選民意調查較高的候選人，因為表示眾望所歸。而且間接表示，你的選擇是有依據的。要注意的是，統計數字偏差的意義。

在世界政治的舞台，數十年來，美國一直以老大哥自居。各國也都甘拜下風，臣服於其軍事及金融霸權之下，包括中國。所以當蘇俄侵略烏克蘭時，烏總統澤倫斯基求助於美國。拜登總統二話不說，就聯合北約各國，甚至日韓，支持烏國。

然而一年下來，戰火的影響波及美國經濟及人民生活。最近民意調查似乎顯示，多數美國人民厭惡戰爭。拜登如果了解多數民意傾向，就應該適時止戰，找台階下台。不然的話，2024年的總統選戰，川普可能捲土重來，到時，鹿死誰手，就不可知。

為政者，或掌大權的，要隨時注意民意，隨著大部分人民的意向，決定施政方針及方向，才能成為真正民意所歸的領導人。

拜登 澤倫斯基 烏克蘭

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郭台銘請仰頭前行

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