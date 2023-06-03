我在1979年4月中旬順利離越，抵達馬來西亞「比東島難民營」後，在「聯合國最高難民委員會」派出「申請居留國」卷宗時，便毫不猶豫地填上美國，因為從小我便對這個國家好感，而我有兩位兄長玉輝兄、志遠兄已在南越易幟後當天分別從白藤碼頭、頭頓逃亡，安抵美國。經由玉輝兄辦理手續，慶幸獲得美國收容。來時兩手空空，在政府妥善的照顧一年後，靠自身努力，慢慢得以安居樂業，由難民身分歸化為美籍華人 （Chinese Americans，不是「越僑」Việt Kiều）。美國對我的恩情，我是永誌不忘的，既然是美國公民 ，美國就是我的國家、我的父母，我對美國的愛無庸置疑。所以我希望美國壯大富強，美國人民過著幸福富裕的生活，永遠都是華人口中名符其實的：「美」麗的「國」家。

假如大家聽到「不孝有三」這句話時，都會不約而同地接下句：「無後為大」，以證明大家書沒白讀。但且慢，我現在要說的是另一種不孝，就是明明知道父母有過錯不但不加以勸說，卻從旁幫腔、助勢，而使父母陷於不義之人。既然美國是我的國家，看到一些不合理的事情就不該「明哲保身」地三緘其口，而應義無反顧的提出意見，如：

一，插手中國海峽兩岸事務，暫且不談什麼自由民主人權，台灣和大陸都是中國的領土，中國國父孫中山先生推翻滿清後締造「中華民國 」，美國在1913年起承認這個國家並建立邦交；至1949年大陸失守，「中華人民共和國」政府在大陸當家，中華民國政府撤退到台灣省，美國仍然和中華民國維持外交關係到1979年，期間蔣中正想反攻大陸，美國卻派國務院助理國務卿哈瑞曼訪台勸阻。

1979年，美國為了和中華人民共和國建交而犧牲了中華民國，因為一個國家不能同時以兩個名義和另一國家建交。中共要求美國，既然承認中華人民共和國是「合法」的中國政府，就得在建交前放棄「非法」的中華民國，美國竟然照辦了。一個國家為了本國利益而與別國建立邦交是無可厚非，問題是美國先前承認台灣屬中華民國，而後卻讓中華人民共和國取代了中華民國，那海峽兩岸的事情，不就是中國的內政問題嗎？試問一旦中國發生內戰（我當然希望千萬不要），美國以什麼立場介入？

若然中共硬說日本東京或加拿大多倫多屬中國，而美國為國際正義而支持日、加向中國宣戰，作為美國公民，我百分百支持美國出兵。在此，我且作一個比喻，甲乙夫妻不睦，公說公有理、婆說婆有理。丙是第三者，他可不理誰是誰非，因乙稍具幾分姿色而欲染指，因而極盡唆擺之能事，對乙擠眉弄眼地說：「既然不睦，乾脆離婚吧，我讓妳靠！」我絕不希望美國是那第三者，已有越南作前車之鑑，美國何必再蹚渾水？

二，在2017年，巴拿馬宣布與中華民國斷交，轉向中華人民共和國。美國曾聲言要「制裁」巴拿馬，可謂「義正辭嚴」，好在後來不了了之。若美國真的制裁巴拿馬，無異自打嘴巴，為什麼美國甚至連小小的南韓也可以背信棄義，巴拿馬為何不可？

作為人們心目中「自由民主」強國老大哥的美國，是不是要以德服人、以理服人？