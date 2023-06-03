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郭台銘請仰頭前行

何健行／洛杉磯

郭台銘此次滿腔熱血，原想要代表國民黨參選下屆總統，礙於黨規所限，黨中指定由侯友宜當代表。郭台銘只好落空了，他失意之時，垂頭地面說：「對不起國民。」其實，他應該仰起頭來，把握機會向前行，才是對得起群眾之方。

話怎樣說呢？以今日他的成就來說，參選宗旨當然不是為了圖謀個人名利，而是不忍眼見朝中無能，致使寶島面臨驚滔駭浪之中，故而懷著天下興亡匹夫有責之願，欲奮起代之而已。基於此意，則只要能有利於蒼生社稷，即可以合作共謀，報國又何須計較於個人仕途位置？

現時釀成海峽風波，不離中丶台丶美三角之齟齬而起。以郭氏遊走其間，不是難事。假若下屆由國民黨主政，到時由郭氏以副總統丶或行政院長，或外交部長等身分，奔走協調，當起事半功倍之利，可期。

其次，現時民眾對頑固台獨和戰爭自殘之意，日益冷感。這正是國民黨下屆大選勝出的好時機，最主要是黨內真的團結一致，例如郭台銘能平心靜氣，放下小我之念，鞠躬唯求扶危大局為重，全力支持，為國卑抑，讓群眾感到他的棄小我以成大我風度，因而喜見其成。

在政見方面，不能倚靠他人，越戰的前車之覆，後當鑑一句「你們自家的事，應由你們自家理」，50萬遠征大軍，説撤就撤，以前山盟海誓般的許諾，一朝告吹，就是殷鑑。

郭台銘 國民黨 侯友宜

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