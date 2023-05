維護正義 政客勿為黨派利益護短

聯邦眾議員桑托斯 (George Santos)在上任之後被爆料他的家世、教育程度、做事經驗皆為虛構!為了爭取猶太 居民選票,居然自稱巴西裔祖父母為猶太難民。他目前面臨13 件聯邦罪名指控:詐欺、洗錢、 欺騙、盜用公款等,如果定罪他將服刑20年。

當記者詢問桑托斯是否應該下台,眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)不置可否,還把案件推給倫理委員會處置,並謂桑托斯應有替替自己辯解的機會!但是直到目前為止,桑托斯無法提供任何証據替自己脫罪,反而用「獵狐」一詞推託,謂被誣蔑!

誠然,麥卡錫在爭議國債上限之時,需要桑托斯的一票!他把案件推給遲早會把桑托斯趕下台的委員會,自己也不用背黑鍋!但是身為議長權宜行事,護短的確不宜;他不能與眾院代表民意、維護正義公理的方向背道而馳!

1970 年初尼克森犯下水門竊聽案,同黨的議員們「大義滅親」要求他辭職,實為抛開黨派分別、維護正義的好榜樣!但是今非昔比;如今最高法院首席大法官羅伯茲不願指責同黨的湯瑪斯大法官其違反接受贈品的申報規定, 川普仍在近日CNN 的Town Hall 口無遮攔謂2020大選不公,同黨的觀眾跟著起鬨!

西方諺語「萬事以誠為貴」(Honesty is the best policy) 言之有理!執政者如繼續以黨派利益抛棄原則䕶短、誤導民眾使其是非不分,導致的道德淪喪,將使美國往下沈淪!維護自由民主的根基是避免黨派極端對立,而能夠達到共識、伸張正義、為民福祉著想!唯有如此,美國才能再次強大!