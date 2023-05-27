加州賠償黑奴後裔荒謬不可行

根據 5月18日洛杉磯時報，7月1日﻿為州長紐森及立法委員起草的「賠償加州 黑奴提案」California Reparations 需要交出建議報告的期限。

Reparations的定義是賠償受害人的後裔，由於其祖先在過去受到的傷害。例如在加州的日裔美籍居民在二戰時被誣陷為「通敵」，男女老少全部送往集中營監禁到大戰結束。受害人失去了個人尊嚴以及房產、商店等財物，加上延遲的入學等傷害，他們的後裔在幾十年後終於得到已經貶值的兩萬美元個人補償。數目是否合理不談，筆者認為賠償日裔從他們在被關入集中營前「擁有的一切」到入營後「失去的一切」是合理的。

賠償黑奴後裔，是因為非裔 祖先在150年前受到傷害。之後的南北戰爭解放了黑奴。「解放」是指黑奴從「失去自由」到後來「得到自由」。再者，美國多年來實施的「平權法案」不多是為黑奴的後代非裔設置，在求學及就業方面，給予各種優惠以及其他社會福利？這不已是賠償Reparation了嗎？試問：加州目前仍然有義務、順應其予取予求？

過去在美國受害的不只是日裔及非裔：19世紀初華工飽受欺凌以及「排華法案」、安居樂業的美國原住民被白人從東岸肥沃的土地趕到西岸，在旅途中死亡不計其數。筆者1980年初居住的邁阿密，富有的猶太人居然被拒絕加入白人的高級俱樂部。這些族群有得到任何「種族歧視 」的賠償嗎？而非裔要求賠償的另一原因，是這些年來飽受種族歧視。若以上其他族裔的後代受歧視未獲賠償，黑奴的後代應該也不例外。

以上只是筆者對於「公平」的看法。洛時只言賠償黑奴後裔不妥，但未提及公平論述，而是認為如果通過，一位合格的非裔可獲得15萬至100萬美金。因而質疑加州預算的赤字，在還未賠償之前將達300多億，賠償的錢從那裡來？如果必須要賠，何不折衷從教育及住宿方面補助，而不是亂開支票。

筆者同意錢的來源的確是一大問題，如果付錢，增加州税是勢在必行，而目前遷離加州的居民與日俱增，稅收也勢必減少，為一惡性循環，勉強去支付賠償金額的後果將不堪設想。

目前除非裔外，其它族裔反對賠償的聲浪很高，但並不表示此提案會胎死腹中；筆者堅決反對賠償黑奴後裔，不可開此先例。認為非裔沒有任何道理以及藉口「活在過去」，也不能永遠依靠政府救助「不勞而獲」。應該遵循其它曾經被害族群後裔的做法：忘卻已經無法改變的過去，把握現在、發憤圖強、自食其力。