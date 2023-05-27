成功總是留給有準備的人。

學生時代，常常要準備考試。準備充分的，都有信心考得好。有的人臨時抱佛腳，開夜車。也可僥倖通過考試（60分）。從來不準備的學生，只有留級，再等一年。

另有一種通過考試方法，就是熟讀考古題。當初來美時，要考ECFMG( Educational Commission for Foreign Medical Graduates)。幾乎所有台灣的醫科畢業生，都必須熟讀那小冊，裡面有前幾年的試題。這就是準備，雖然有點投機取巧。

現在美國有許多升大學補習班。除了那些在學成績特優的，直接被名校錄取的外，都參加各種補習班，如何填寫申報書，如何應付口試，這就是準備。準備充分的，一旦考上名校，畢業後的待遇，就比較優沃。這些補習班，是吸金的好地方。因為為人父母的，都會盡全力栽培子女，使他們能出人頭地。

即使寫入學申請書，也有專家替寫。一個寫的冠冕堂皇的申請書，會使考官另眼相看。

所有選美的小姐，都需要先行化妝，才可出台，這就是準備。天生麗質外，還必須畫龍點睛，才有可能入選，或甚至飛上枝頭。

相親前，更需要先化妝，平常看起來很平凡的，化妝後便成為天人。對未來的夫人，充滿信心；卸妝後，卻發現廬山真面目，已後悔不及。

求職時，更必須要準備充分。必須先修剪頭髮及臉，衣服要整齊清潔。走路要穩重，不可輕浮。最重要的是對所想要的工作，要有充分了解。讓面試 官充滿信心，認為是可信託的人。

所以洋人常說Preparation is KEY to success。有準備才能成功。

從心理學觀點，做事有準備，才會有信心，心情也較輕鬆，因此做任何事，成功的機會也較大。

總之，成功與失敗，中間隔著一條河，事前充分準備，就是載你過河到成功的對岸的船。