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走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

「永恆的愛」背後的故事

黃思義／羅斯密

1975年南越淪陷，翌年，新政權發動「取締反動頹廢文化運動」。我記得一天清晨，地方的文宣部門人員，拿著擴音器沿街宣讀政策，執行者配合地方共青團，他們繫著紅臂巾，推著三輪車，前呼後喝，穿街走巷，挨家挨戶搜查所謂反動頹廢文化刊物。舉凡如南越作家作品，小說、報章雜誌、音樂唱片，尤其是他們看不懂的外語書籍刊物，甚至包括字典、英文百科全書在內，都被拋上了三輪車。這到底是為著諂媚邀功，逢迎上意而執法過當？或是拿著雞毛當令箭，不分青紅皂白而硬拗蠻幹？只有他們才清楚。總之是秀才遇到兵、有理說不清，誰碰到、誰倒楣的一齣荒謬鬧劇。

日前在YouTube上，看到胡志明市（西貢）夜晚街邊露天咖啡座的駐唱歌手，居然唱著曾歸類為頹廢文化靡靡之音而被禁絕的歌曲，其中包括1974年南越電視台播放的劇片「亡者歸來」的主題曲「永恆的愛」（Tinh Thien Thu）。記得該劇男主角范泰是一個在1971年畢業於大叻武備大學的少尉，在飛機上邂逅女主角航空小姐夢嫦，雙方墜入愛河。翌年，傳來范泰在戰場上的噩耗，夢嫦肝腸寸斷。想不到消息失實，范泰意外得到教堂的修女救治，生還歸來，還晉升中尉。夢嫦喜出望外，乘長途客車前往觀禮，途中不幸遭到地雷爆炸，夢嫦香消玉殞，諷刺的是，那天正是終止越戰的「巴黎和平協約」簽署後的第二天。

姑且不談「亡者歸來」是確有其人或是杜撰的故事，在那年代，有誰不曾目睹耳聞或親身經歷過殘酷戰爭帶來的傷害？其悲慘程度比劇中人或許有過之而無不及。半世紀過去了，當人們再聽到這首「永恆的愛」的歌時，除欣賞其優美旋律外，年輕的一輩還有誰會在乎那塵封的淒涼往事？畢竟，沒有經歷過戰火逃難的人不覺得和平的可貴，沒有嘗試過顛沛流離的日子會埋怨平凡的生活乏味，當年的血淚，如今只不過是歷史書上不起眼的一頁而已。

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