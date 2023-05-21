反對鉅款賠償給「黑奴後代 」

近日舊金山對所謂「黑奴後代」的賠償，現議成120萬，若真的賠成，將禍延美國。

為了解放黑奴而進行的南北戰爭，戰後黑奴得解放，個個都成自由人，無奴那有奴後代？再加上，戰後美國安排黑人返非洲，他們去了又復回，是因美國生活比非洲易。

說奴隸，說歧視 ，百多年前廣東人，賣身（賣豬仔）來美開金礦，築鐵路，其實也算是奴隸。華工華人百般受歧視，後代卻知感恩美，都視美國如桃源，能避人禍天災可安居。

世界二戰防日諜，將美日裔 暫囚禁，妥善安置集中營。此是戰時之行為，為了美國之安全，此種安全全國人民享受到，戰後美國作賠償，大家齊賠也應該。那是當代人為戰爭行為賠償給當代人，這與為一、兩百年前的商業行為之「奴隸買賣」衍生出的「黑奴後代」賠償不同，本屬兩回事。

奴隸買賣是歷史事件，世界各地都曾存在，在當時是正常事，乃屬古代商業行為，後人不必為幾百年前古人當時的正常商業行為負責任，作任何一分一毫的賠償，否則美國古時向墨西哥 買來的土地也得交還墨西哥。

不合情理法的鉅款賠償予「黑奴後代 」，影響美國前途與國運 ，此乃大事，賠與不賠，應由全州全國納稅人投票決定。