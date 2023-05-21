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金融市場「去美元化」 已成定局？

楊申生（德州）

「債務上限」（Debt Limit）最近成為拜登政府最頭痛的問題。白宮不斷地警告國會，必須馬上提高31.4兆美元的舉債上限，否則，在六月初，當美國財政部資金告馨，無錢支付帳單時，美國將出現違約倒債的重大危機，而且將重創美國經濟，導致大批美國人失業。不過一般認為，白宮與國會終將在最後一刻，就提高「債務上限」達成協議，因為政客們承擔不起美國違約倒債的政治風險。

長期以來，外國政府及企業持有大約1/3的美國國債，但自去年以來，外國愈來愈擔心美國可能違約而開始減持美債。最近中國加速拋售它持有的美國國債及日本、歐洲、加拿大、以色列等美國「鐵桿盟友」紛紛跟進，已嚴重地制約美國發行債券的能力，美國政府財政因而更加捉襟見肘。當各國對於持有以美元計價的債券意願下降時，意味著美元的需求減少，這加速了國際金融市場「去美元化」的進程。

外國拋售美債的另外一個原因是：俄烏戰爭爆發後，美國對俄羅斯實施的金融制裁讓一些國家警覺到，他們購買的美國資產隨時可能遭到凍結，因而對美國保障資產安全的承諾產生疑慮。尤其美國將美元武器化，威脅外國將其剔除於SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統之外，促使許多國家如伊朗、巴西、阿根廷、孟加拉國、巴基斯坦等，開始考慮放棄以美元計價的國際貿易，改用人民幣交易，這進一步削弱美元的世界霸主地位。

除了各國政府的一些政治動作外，全球中央銀行也開始採取行動，默默為了未來可能的「去美元化」的世界貨幣體系做準備。《金融時報》最近的報導指出，過去6個月以來，黃金價格大幅上漲，買方並非零售投資人或者機構法人，而是全球各國央行正在「大幅減少他們的美元儲備，並且尋找安全的替代方案，包括黃金儲備。」

部分專家學者認為去美元化被誇大，因為美元今天依然是國際上最重要的儲蓄貨幣，根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，2022年美元占全球外匯儲備的58.36%，遙遙領先歐元所占的20.5%，而人民幣僅占2.7%。即使美國面臨「債務上限」問題，美元作為儲備貨幣的地位不太可能被取代。

無庸置疑，任何貨幣要取代美元都將是一個漫長的過程，不會一蹴而就，但「去美元化」顯然已是一個不可逆轉的趨勢，正如國際危機組織（IGC）聯合主席法蘭克（Frank Giustra）最近說的：「『去美元化』已成定局，問題不是會不會發生，而是什麼時候會發生。」

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