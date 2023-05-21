中國人口 仍然是有質的紅利

今年4月，印度 的總人囗數首度超越中國成為世界人口最多的國家，消息經證實後，西方國家歡聲一片，都認為印度已成為全球人口最多的民主政治實體，將與中國爭奪世界工廠的地位，並將於今後數十年內取得就業 人口數量的優勢，在工業與經濟發展方面超趕中國。

這是種相當樂觀的推理，不少印度學者對印度人口的膨脹是持保留態度，他們或許已發現在中國現有的人口結構中存在著一股巨大的紅利，正蓄勢待發，極可能在未來相當長的時間內主導中國人囗質量的翻轉精進。

根據中國政法大學教授楊帆的分析，中國目前退出勞動市塲的是出生在上世紀50與60年代的人囗，這群人剛遇上自1966至1976年的十年「文革浩劫」，在這十年裡中國教育 的成長是完全被荒廢的，造成了這群人的教育水準偏低，目前穩據勞動市塲的是85與90年代後的人口，其教育水準已有巨大的提升，工作人口 （自22歲至60歲）中的大學畢業生數量正穩步上升：這個數字在2000年僅為1300萬人，至2017年達到1億，至2030年估計將至2億1000萬，在2040年可達2億7000萬人，其峰值大約在2050年前後出現，總數將達3億，這已十分接近美國人口的總數（3.3億），且是日本人口總數的2.5倍。

中國的大學教育偏重理工科，每年畢業的理工科大學生是美國的7倍，知識是累積出來的，研發是在前人的肩膀上接力的，這般規模的累積和接力勢必輸出強大的成果，這可以解釋為何迄今美國僅產生一家電動車（EV）公司，而中國同檔次的電動車企業已在五家以上，並在車型數量、換代速度、產品功能等各方面都領先美國僅有的特斯拉（Tesla），主因是中國投入這個行業的工程師要多得多，同樣的現象也體現在新藥研發、航太科技、造船、海研等領域內。

在1997年畢業的大學生僅97萬人，2035年即達1000萬人，不斷增加的大學畢業生源源注入就業市埸，這種的吐故納新會一直持續到2050年，成為一股持續兌現的巨大紅利。