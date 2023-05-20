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校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

祈願

吳小萍／洛杉磯

願解如來真實意，

願得智慧真明瞭；

願學星雲之慈悲，

願持大師之囑咐。

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