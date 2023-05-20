由北越到南越的列車抵達西貢的「平肇火車站」，一個白髮垂肩、風塵僕僕的瘦小老者腳才踏出月台，眼光立刻被不遠處的歌聲吸引住，彈吉他的是一個雙腿全殘的賣唱男子，老者來到他面前傾聽，直到那首「山坡上的桃金孃」（Nhung Doi Hoa Sim）唱完，才從褲袋中掏出幾張鈔票遞給賣唱者，又問他：「你的腿是怎麼回事？」「在平隆戰役中被炸斷的。」賣唱者非常詫異，列車乘客中大多是北越的軍、幹、政人員，他們總是以戰勝者的姿態和鄙視眼光睥睨他這個舊政權的殘廢軍人，更別說施捨給他，他打量著眼前這老者的外表，倒像是個藝人。「謝謝您， 您是⋯⋯？」老者抹掉臉上的淚痕低聲說：「阮友鑾，你剛才唱的那首歌原歌詞作者。」

1954年越南 南北分割後，北越追隨共產主義、南越信奉資本主義，從此雙方陣營敵對勢如水火，凡是和意識形態有關的事物都被蒙上政治色彩而禁絕，單純如抒情歌曲也躲不開這厄運，「山坡上的桃金孃」這首情歌就是一個例子，它的來龍去脈還有點曲折離奇，一切得從詩人阮友鑾（Nguyen Huu Loan）說起。話說1938年，阮友鑾在北越清化省黎杜奇家任西席，負責教導他的兩個兒子，東家還有一個么女氏寧也跟著學習。友鑾在黎府住宿，氏寧情竇初開，傾慕友鑾，雖府中傭人無數，卻每天親自為友鑾洗衣、整理床鋪、三茶六飯，對他照顧得無微不至。

一次，友鑾無意間在其兄長面前揶揄氏寧人小鬼大而損及氏寧自尊，她愛面子，加上賭氣友鑾不解風情，使性子不來上課，整個星期也不出閨門一步。友鑾自知失言，陪著東家夫人說好說歹，氏寧才回心轉意，但條件是要友鑾陪她到黎府附近的山坡上遊玩作為賠罪。山坡長滿了紫色桃金孃，氏寧興高采烈地像蝴蝶般到處穿梭，友鑾不慣徒步跋涉，累得躺在山坡的草地上，不覺矇矓睡去，醒來時氏寧已摘滿了一笠帽的桃金孃果坐在他身邊等他，兩人大快朵頤，氏寧更是吃得連嘴唇都沾滿了紫色果汁，短暫的一個下午留給友鑾畢生難忘的歡樂回憶。

那年冬天，友鑾投筆從戎，但一直還與黎府保持聯絡。九年後，友鑾趁著放假回到黎府，黎家早已察覺女兒心思，也中意這未來女婿，就撮合他們而辦了婚事。假期結束，友鑾告別新婚妻子，三個月後卻接到氏寧的噩耗。氏寧去世後葬在那長滿桃金孃的山坡上，友鑾寫了一首「紫色的桃金孃」（Mau Tim Hoa Sim）的詩，悼亡妻芳華早逝。 1958年，北越的「人間佳作」文化運動（類似中國的百花齊放、百家爭鳴）被中止禁絕後，友鑾悼亡妻的詩竟被扣上內容消極影響軍心的罪名而陷身勞改營。

話分兩頭，在南越，1961年正在西貢律科大學肄業的阮伯政（Nguyen Ba Chinh）讀了阮友鑾的「紫色的桃金孃」這首詩後有感而發，作了「山坡上的桃金孃」這首歌，一時聲名大噪。1965年伯政被徵召入伍，這首歌在軍隊中也隨之紅透半天邊。1969年才28歲的阮伯政在寧順省的寧福縣和共軍 對峙時陣亡，而阮友鑾也於2010年去世。

「山坡上的桃金孃」只不過是一首情歌，敘述戰時一個命運坎坷的女性遭遇，然而兩個作者，一個是南越的中尉軍官，一個是北越的問題份子，由於身分特殊使歌曲被蒙上政治色彩，1975年南越淪陷後它就被禁唱，而且一禁就45年，直到2020年才獲解禁。兩個在敵對陣營互不認識的人，竟奇妙地共同創作了一首膾炙人口的歌曲，這使我想起蘇東坡悼亡妻的「江城子」。我突然有一個奇異 的想法，假如當年蘇東坡也像在「百花齊放」或「人間佳作」文化運動中一樣被政敵摒除、消音或計算，我們是否還有機會讀到他的曠世作品？