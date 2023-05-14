台新總統 應給素人政治機會

最近有些評論認為，鴻海 創辦人郭台銘 是「霸道總裁」，不適合國家大位。因為郭沒有從政的經驗，沒有科班的歷練，何況政治是妥協的產物。這些似是而非的理由，認為侯友宜起碼還是地方諸侯，為一市之長，所以相較之下，侯比郭適合。本文並無對侯不敬，只是侯已在新北市的諸侯大位，不宜貿然行動，免得有重新補選之慮。

在4月30日的「洛杉磯時報」，專欄作家Robin Abcarian為現任美國副總統叫屈，當拜登決定角逐第二任期，很多識者期期以為不可選賀錦麗(Kamala Harris)為搭檔，因為拜登年紀過大，萬一有閃失，賀很可能接任總統大位。Robin進一步比較前總統歐巴馬 競選總統前的資歷也是缺乏處理國家大政經驗，而且缺乏處理國際外交事務的歷練。在決定入主白宮前，當時的歐巴馬只是社區領袖、法院教授、伊利諾州選的聯邦參議員。反觀賀錦麗，是舊金山的檢察官、加州的檢察總長、聯邦參議員。賀錦麗有什麽理由就不能適任？

回到本文的主題，如果歐巴馬缺乏歷練都可以擔任自由世界的領袖，那麼郭台銘是企業家，前幾任總統是科班或半科班的政治人物，有讓台灣民眾的幸福指數提高嗎？答案是沒有。

郭台銘蟬聨年台灣首富多年，人稱「霸道總裁」，在商言商，不和稀泥。所以鴻海在他的領導下，產業擴及大陸及美國。郭沒有直接處理國家大政， 也沒有處理外交事務的歷練。但是鴻海在美國設廠，與當時的美國總統川普有過多次的高手過招；郭在疫情期間，積極在國際間採購疫苗，這比起台灣目前這些外交人員，花錢買武器，還要看臉色；郭是不是在外交商務更勝一籌？台海今天兵凶戰危，郭還能有「富士康」遊走兩岸，是不是會比那些在國內每日「坐而言」忙著談兩岸關係的人物更勝一籌？

選總統固不必都在官僚系統打滾的才有機會，也不必是出身名校光環加持的才是正統，柯文哲素人政治領導台北市也是一番氣象。我們誠然希望企業家郭台銘以素人之身有被提名競選總統的機會。讓台灣的企業家領導人可以「計利當計天下利」，才是人民之福。