台新總統 應給素人政治機會
最近有些評論認為，鴻海創辦人郭台銘是「霸道總裁」，不適合國家大位。因為郭沒有從政的經驗，沒有科班的歷練，何況政治是妥協的產物。這些似是而非的理由，認為侯友宜起碼還是地方諸侯，為一市之長，所以相較之下，侯比郭適合。本文並無對侯不敬，只是侯已在新北市的諸侯大位，不宜貿然行動，免得有重新補選之慮。
在4月30日的「洛杉磯時報」，專欄作家Robin Abcarian為現任美國副總統叫屈，當拜登決定角逐第二任期，很多識者期期以為不可選賀錦麗(Kamala Harris)為搭檔，因為拜登年紀過大，萬一有閃失，賀很可能接任總統大位。Robin進一步比較前總統歐巴馬競選總統前的資歷也是缺乏處理國家大政經驗，而且缺乏處理國際外交事務的歷練。在決定入主白宮前，當時的歐巴馬只是社區領袖、法院教授、伊利諾州選的聯邦參議員。反觀賀錦麗，是舊金山的檢察官、加州的檢察總長、聯邦參議員。賀錦麗有什麽理由就不能適任？
回到本文的主題，如果歐巴馬缺乏歷練都可以擔任自由世界的領袖，那麼郭台銘是企業家，前幾任總統是科班或半科班的政治人物，有讓台灣民眾的幸福指數提高嗎？答案是沒有。
郭台銘蟬聨年台灣首富多年，人稱「霸道總裁」，在商言商，不和稀泥。所以鴻海在他的領導下，產業擴及大陸及美國。郭沒有直接處理國家大政， 也沒有處理外交事務的歷練。但是鴻海在美國設廠，與當時的美國總統川普有過多次的高手過招；郭在疫情期間，積極在國際間採購疫苗，這比起台灣目前這些外交人員，花錢買武器，還要看臉色；郭是不是在外交商務更勝一籌？台海今天兵凶戰危，郭還能有「富士康」遊走兩岸，是不是會比那些在國內每日「坐而言」忙著談兩岸關係的人物更勝一籌？
選總統固不必都在官僚系統打滾的才有機會，也不必是出身名校光環加持的才是正統，柯文哲素人政治領導台北市也是一番氣象。我們誠然希望企業家郭台銘以素人之身有被提名競選總統的機會。讓台灣的企業家領導人可以「計利當計天下利」，才是人民之福。
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