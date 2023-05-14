「沒有不能倒」 美銀行陷信心危機

兩個月內，矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)、簽名銀行(Signature Bank)和第一共和銀行(First Republic Bank)相繼倒閉。眼下，存款和存戶未流失且經營良好的西太平洋銀行(PacWest Bancorp)、西方聯盟金控(Western Alliance Bancorp)和第一地平線銀行(First Horizon Bank)，卻正陷入信心流失的風暴中，是否會觸發系統性銀行危機？

近期一份研究指出，以監管機構對矽谷銀行的介入方案，和自13世紀以來48個國家中，2000次監管機構對銀行的干預進行對比，發現在3月份的矽谷銀行危機中，監管機構的做法與之前的57次危機頗為類似，且在這57次危機中，有45次是系統性危機。

鑑於監管者的資訊較多因而比較瞭解內情，透過監管者採取的行動，可以判斷危機的嚴重性。這次以「帳戶擔保+緊急貸款 +救助私人銀行」模式來救援矽谷銀行，顯示比歷史平均水準更嚴重，是件不尋常的干預；並認為這是金融業系統性危機的開始，從歷史經驗看，可能持續數月至數年之久。

金融系統有潛在的脆弱性，若出現大規模違約導致不良貸款急速跳升，銀行資不抵債或淨值過低，資產價格會暴跌；實際利率 將急劇拉升，並產生資本流動性不足或枯竭危機。

另外，後續西太平洋合眾銀行等銀行面臨的問題是市場信心不足，在銀行風險意識大幅提高及監管機構對授信的要求下，向銀行貸款已緊縮條件；更何況高利率的壓力是否足以支持企業盈利，也是個風險。流動性風險正如同飛機遭遇亂流，但引擎卻即將失去動力。

根據聯準會的資料，至去年6月，超過9成9的區域銀行和資產不超過1000億元的所有區域銀行，其資本與資產的比率均高於監管機構的最低要求，區域銀行的風險並不大。現在投資人對風險的厭惡，蔓延至沒有存款流失且經營良善的區域銀行，顯示市場彌漫著信心不足的情緒。

從導致矽谷銀行等倒閉的要害來看，利率大幅疊升，造成其大舉持有的債券資產價值如土石流般流失，而存戶恐慌性的擠兌更是推動惡性循環的推手，迫使銀行折價出售手頭的債券；未實現虧損變成實質虧損，一舉吞噬銀行資本，在短期無法增資下，淪為資不抵債而倒閉。

「沒有不能倒」。信心崩潰的恐慌情緒會讓銀行體質更羸弱，甚至敗血而亡。信心危機的威力將持續發威，尤其正在形成風暴的商業房地產，恐助升信心危機螺旋的上升。