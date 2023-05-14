台海戰爭「生意」 美需考量成本

對於美方人士再三提議「若台海發生戰爭，為避免台積電 落入中國手中，美國應炸毀台積電」，絕大多數人認為此言狂妄自大而氣憤難平 。但是，這是兩岸人民的感受；如果從美國人立場考量，反而會覺得此議天經地義，理所當然。

首先，美國政府認為高階半導體，事關美國國家安全與龐大利益，豈可完全失控？其次，如果台積電經營失敗或喪失運作能力，則美國半導體將晉升為業界龍頭而壟斷全球；從此可掌握最高階半導體供應與產品的定價權，必要時可漲價十倍，稱心快意。

同樣的，基於美國國家利益，美方鼓勵台灣人民為民主自由奮戰到底；希望他們能夠延續國共內戰的歷史，效法越共叢林作戰的本事，與大陸解放軍進行焦土抗戰。大則扳倒中共 政權，小則重創中共與美爭霸的實力。

這些年來，美國與大陸處處針鋒相對，方興未艾。何以如此？追根究底，今天美國不但沒錢了，而且無法維持當下的生活水準；尤有甚者，還須面對大陸全方位趕超的挑戰；因而對大陸發動經貿與科技戰爭以防微杜漸。簡單地說，二戰剛結束時美國的生產力占全球約65%，美國產品不用考慮市場需求與行銷問題；當時美國不製造的產品大概也很少有人會量產。70多年來，美國製造業已江河日下大不如昔。於是美國想盡辦法，包括利用美軍與美元霸權製造戰爭與動亂，從而搜刮全球財富或把錢趕到美國。

最近美國智庫屢做台海兵推，但不論其結論為何，均無實質意義或參考價值，因為這類兵推都是基於過去戰爭經驗或根據現有軍事硬體的線性推演，人盡皆知，航母艦隊的作戰半徑逾500公里，主事攻擊；其特異性為「王不見王」。換言之，若大陸在台灣東北角與東南角各布下一批航母戰鬥群，則美國航母艦隊將只能在離台1000公里以外的海域運作。因此，美國不會動用航母艦隊介入台海作戰，以避免因犧牲慘重而引發核子戰爭。亦因此，若台海有事，台灣必須獨立作戰。

更現實的說，台海危機發生時，美軍航母幾乎無動武之地。其一，航母的優勢在神出鬼沒與移動位置，但在台海地區則成「難以打不中的目標」。其二，航母艦隊最怕低科技且低價位小無人機的「蜂海戰術」。其三，大陸只須發射一顆遠程導彈，不必命中航母，即可嚇阻美國航母參戰。

質言之，雖然鼓動台海危機似乎是美國在欠一屁股債時本少利多的好主意，但是當大陸展示攻台沒有底線的決心之時，美國不會不計成本的奉陪到底。畢竟，戰爭是一種投資 ，必須考慮成本與效益。