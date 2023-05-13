我們總覺得下樓梯比上樓梯難。因為下樓梯，身體全部重量都在前腳，所以會覺得前腳不舒服。但是上樓梯時，只有部分體重放在前腳，所以引起的壓力不很大。久而久之，前腳（通常是右腳）的膝關節 就會磨得比較快，也會開始覺得疼痛。如果沒有適當的處置，最後常需要換人工關節。不久之後，另外一腳也要換。所以上樓容易下樓難。當然現在有電梯，這個問題就解決了。

許多年前，我們上黃山。太太就利用轎夫，代走山路。雖然山路險峻，但是轎夫仍健步如飛。不過為了多掙點小費。就說這趟生意不好做，謊稱轎子比平常重不少，當時大概大陸的胖子較少。如想避免膝蓋受傷，不宜走長路，尤其是上山路。

人生就是如此。人們拚命努力，往上爬。然而山高不勝寒。如果不繼續努力，有一天就會跌下來。

在政治上，這種現象最明顯。從政者必須努力，才能得到選民的認可及支持。才能繼續更上一層樓。但一旦得到了想要的位置，就不想下台了。前總統川普 2020年，重選失利，就宣稱對手偷了選舉成果。閙得滿國風雨。到現在他還不願服輸。這就是下山難的標準例子。

另外有一位高齡聯邦參議員 ，得病在家好幾天，使得許多重要議題無法決定。許多重量級國會議員已宣布2024年要搶她的席位，很有逼宮的味道，但是她都無動於衷，很明顯地顯示戀棧席位。雖然她在位已近30年。她顯然認為，她還可以為民服務。事實上，可能並不如此。

在商場上，也是如此，許多公司主管除非有事，比如公司虧損，或者發生醜聞，他們都寧願待在髙位。因為薪水及待遇太好了。

事實上，上山常常也不容易，這就是人生。人不可常在原地踏步，必須向前，向上進。登上一座山，看到另一座高點的山，就應該再登那座山，如此，漸漸登上最高的山。當時候到時，就應該想到如何下山，讓後來者有機會，承先啟後，繼續服務社區及人群。

所以如何上山及下山，都隱藏人生的意義及目的。