我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

同是西來卻不同

黃思義／羅斯密

日前報載西來寺創辦人星雲大師圓寂的噩耗，使我想起30幾年前的舊事。那年，我從俄勒岡州搬到洛杉磯時，適逢西來寺竣工落成。據說為了興建這座寺宇，寺方得經歷八年時間和當地政府及居民協調，才准予動工。趁著周末沒上班，就和母親一家人按著地圖摸索，來到哈岡，一睹廬山真面目為快。遠遠見到半山腰隱約的黃瓦紅柱，心裡暗忖自己的老爺車不知是否足夠馬力，等走近時才鬆了口氣，原來斜坡上的車道並不那麼陡。

記憶中，西來寺的規模外觀大致和越南西貢的永嚴寺不相上下，但西來寺特有的「成佛大道」令我印象深刻，它就在供普賢、地藏、彌勒、觀世音、文殊五尊菩薩的「五聖殿」後，供釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛的「大雄寶殿」前。我在西貢文科大學學中國和越南文學時，有一門「三教入門」的必修課，研究儒教、道教和佛教對兩國文學的影響，教授本身是一位出家的方外之士。三教教義深奧浩瀚，短短的一學年，我學到的也只是皮毛而已。不過，那「成佛大道」稻田圖形的中庭，倒也看出是象徵修行如播種的辛勤不易。而種瓜得瓜、種豆得豆的因果律再明白不過，勸人廣種福田的寓意也顯而易見。

當年站在西來寺樓上的迴廊上，凝望東方一望無垠的天際，我有一剎那的感觸。星雲大師本著促進東西文化交流、讓西方人士能正確認識佛教的弘願而籌建這座寺院，取名「西來」以應「佛法西來」之意。我卻是因戰禍、政局而離鄉背井，從東半球的越南逃難西來美國。同樣是西來，相比之下，初衷與抱負有天壤之別。如今，我總算是在這異鄉僥倖覓得立錐之地，西來寺依舊巍然矗立，可是，斯人已逝，物是人非，年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。

越南 星雲大師 釋迦

上一則

獨與統的選擇

下一則

未雨綢繆須儲蓄

延伸閱讀

北卡華聯說故事比賽 華二代表現優異

北卡華聯說故事比賽 華二代表現優異
夏威夷佛光山講座 談與星雲大師法緣

夏威夷佛光山講座 談與星雲大師法緣
緬懷 星雲大師　芝加哥『人間音緣讀書分享會』

緬懷 星雲大師　芝加哥『人間音緣讀書分享會』
賊不偷窮人 星雲大師：星雲禪話

賊不偷窮人 星雲大師：星雲禪話

熱門新聞

前總統川普。(路透)

一洲焦點／川普性侵毀謗案敗訴 民調卻越來越高

2023-05-11 15:39
透過「走線」與父母跨越美墨邊界的中國兒童。(路透)

一洲焦點／中國偷渡客走線入美 42號令到期將爆移民海嘯

2023-05-04 23:20
「一洲焦點」談紐約國會議員桑托斯被捕、川普性侵毀謗案敗訴、白宮國會提高債限協商等。(Getty Images、世界新聞網)

一洲焦點／桑托斯被捕、川普敗訴、通膨降溫、債限陷僵局

2023-05-10 14:00
眾院監督委員會指拜登家族收受來自中國的金流。(美聯社)

一洲焦點／眾院的拜登家族財務調查報告寫了什麼？

2023-05-12 12:04

南韓仇中友日 非尹錫悅一人決定

2023-05-11 02:00

亞洲版小北約 美在菲基地影響大

2023-05-09 02:00

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了