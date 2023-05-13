日前報載西來寺創辦人星雲大師 圓寂的噩耗，使我想起30幾年前的舊事。那年，我從俄勒岡州搬到洛杉磯時，適逢西來寺竣工落成。據說為了興建這座寺宇，寺方得經歷八年時間和當地政府及居民協調，才准予動工。趁著周末沒上班，就和母親一家人按著地圖摸索，來到哈岡，一睹廬山真面目為快。遠遠見到半山腰隱約的黃瓦紅柱，心裡暗忖自己的老爺車不知是否足夠馬力，等走近時才鬆了口氣，原來斜坡上的車道並不那麼陡。

記憶中，西來寺的規模外觀大致和越南 西貢的永嚴寺不相上下，但西來寺特有的「成佛大道」令我印象深刻，它就在供普賢、地藏、彌勒、觀世音、文殊五尊菩薩的「五聖殿」後，供釋迦 牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛的「大雄寶殿」前。我在西貢文科大學學中國和越南文學時，有一門「三教入門」的必修課，研究儒教、道教和佛教對兩國文學的影響，教授本身是一位出家的方外之士。三教教義深奧浩瀚，短短的一學年，我學到的也只是皮毛而已。不過，那「成佛大道」稻田圖形的中庭，倒也看出是象徵修行如播種的辛勤不易。而種瓜得瓜、種豆得豆的因果律再明白不過，勸人廣種福田的寓意也顯而易見。

當年站在西來寺樓上的迴廊上，凝望東方一望無垠的天際，我有一剎那的感觸。星雲大師本著促進東西文化交流、讓西方人士能正確認識佛教的弘願而籌建這座寺院，取名「西來」以應「佛法西來」之意。我卻是因戰禍、政局而離鄉背井，從東半球的越南逃難西來美國。同樣是西來，相比之下，初衷與抱負有天壤之別。如今，我總算是在這異鄉僥倖覓得立錐之地，西來寺依舊巍然矗立，可是，斯人已逝，物是人非，年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。