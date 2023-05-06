鄭成功陷統獨喧囂 讓史實說話

日前副閣揆鄭文燦赴台南延平郡王祠舉行中樞祭祀，祭典名稱將原本鄭成功「開台」、「興台」、「復台」改為「來台」，凸顯深層的台獨意識。若拿來與大陸相關活動的「藉題發揮」對比，這位大航海時代台灣歷史代表性人物，如今可謂已深陷兩岸政治喧囂中，教人不勝唏噓。

鄭成功的歷史定位爭議已久。2016年蔡英文 總統曾代表政府對包括鄭成功政權在內的歷來政權對原住民 的迫害公開道歉。2017年因原住民立委質詢抗議，故停辦始自1963年起中樞主祭慣例。復因地方民意反彈而恢復。

唯2019年內政部 長徐國勇主祭時，刻意提「鄭絕不與中國進行統一」。此番鄭文燦主持，除更改祭典名稱外，特別祈求與己同姓的「成功祖」庇佑台灣成功，常保自由民主。

反觀對岸，去年6月間以所謂「弘揚愛國主義精神，維護國家統一，捍衛民族尊嚴」為題，盛大紀念鄭氏收復台灣360周年。國台辦前主任劉結一還援引鄭向荷蘭人所發招降檄文曾宣示「台灣者，中國之土地也」，褒揚鄭氏之功在「驅逐荷蘭殖民者、收復寶島台灣」、「維護了國家主權和領土完整」，進而強調反對台獨與外部勢力插手台灣問題。

對照兩岸的解讀迥異，故有名嘴稱「一個鄭成功，各自表述」。此矛盾亂象，預計到了明年鄭氏400年誕辰，又將重演。

筆者認為，欲客觀評價鄭成功收台，首應探究其出兵動機。

原荷屬東印度公司通事何斌勸說甫北伐兵敗的鄭：「台灣沃野數千里，實霸王之區。若得此地，可以雄其國…十年生聚，十年教養，而國可富，兵可強，進攻退守，真足與中國抗衡也。」鄭由此動念。

1661年在廈召開攻台軍事會議時，鄭亦明言：「我欲平克台灣，以為根本之地，安頓將領家眷，然後東征西討，無內顧之憂並可生聚教訓也」、「台灣一地離此不遠，暫取之，並可以連金、廈而撫諸島，然後，廣通外國，訓練士卒，進則可戰，而復中原之地；退則可守，而無內顧之憂。」

基上史料，借現代用語不諱言說，鄭不僅是「大中國民族主義」者，更是「武統」派。理念與路線其實類似蔣介石的「反攻大陸，復興中華」。今日「國姓爺」、「延平郡王」在台所以享上百宮廟奉祀，地方道路（成功路）與學校（延平中學）以為命名，應歸功於明鄭在台的「文教推展」。

這樣的鄭成功定調與人設，不知能否見容於國人與力推「轉型正義」的執政當局？該不該再辦中樞祭典與紀念誕辰？我不予置評。只希望不分藍綠統獨，主事者都能尊重史實。