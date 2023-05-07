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選總統 視能力而非看年紀

薛永康（加州）

「”Too old” misses the point」，「”年紀太老”不是重點」為4/28洛杉磯時報作家Steve Lopez對選民認為拜登太老的評論；他認為每位候選人老化進度不同，健康因之而異，應視其健康程度而非歲數。

筆者認為，既然候選人的年齡為爭論的話題，試問年紀多大才算老？過去「人生七十古來稀」意味著餘日無多；而現在的看法是「人生七十才開始」，80及90歲的民眾比比皆是，百歲人瑞也非罕見！ 拜登50歲是否算老？在2024可能的對手川普只比他年輕三歲半，如果認為拜登比較老，不合適做總統也不過是「五十步笑百步」年齡差距不只是一個數字？

回到Lopez的看法，他認為候選人的年齡不重要，但是健康狀況會影響做事能力。例如年事已高的參議員Diane Feinstein身體不適，今年2月以來已經錯過不少重要議題投票。即使如此，選民不應該先以她的年歲否定她，而是考慮她的健康造成的失職是否應該留任？

「年紀大小不是因素、而是能否身擔重任？」為USC老人學專家及教授Dr. Laura Mosquera對候選人的看法。她認為跟隨著長者年齡的增長為其寶貴的經驗以及髙超的智慧，一個無價資產（invaluable assets），不要忽視年齡帶來的正面意義及能量！反之，她認為89歲的參議員Feinstein目前的一些工作由部屬代勞實在不宜。不論年紀大小，對於工作不能勝任就應讓位。

2024大選即將到來，筆者認為如以選賢與能為目的，不妨參照Dr. Mosquera的看法；不以候選人年齡為考量，而是以能否身擔重任為考慮。目的是除了讓選民客觀地選出能夠日理萬機的總統之外，避免如參議員Feinstein的例子重演。

拜登 參議員 投票

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