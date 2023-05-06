應該鞏固邊境 阻擋無證客

「德州邊境小鎮7天湧入1.5萬無證客 ，收容機構不堪負荷拒收」為5月1日世界日報的大標題。

不只是地方上的收容機構，筆者認為美國對無證客不也是不勝負荷？為了無證客問題，兩個政黨爭吵不休，執政者束手無策。美國供給無證客的住宿、食物、醫藥、教育、福利以及其他開銷所費不貲。美國基於人道原因善待無證客無可厚非，但是經年累月下來，美國還有這個能力嗎？尤其是面對國債高築、通貨膨脹、銀行倒閉等已經自顧不暇。

大部分的無證客為了尋求安定及生存，跋山涉水不顧艱難入境；但作奸犯科，例如偷運毒品也不乏其人：依據CDC美國每年死於Fentanyl（芬太尼）達7萬1000人，而此藥物多由美墨邊界非法入境。海關暨邊界保護局（CBP）每年處理多達1萬2000件無證客所犯的大小罪行。

目前無證客已分布全美，邊境州在無證客上負擔最大，加州 一年花費217億元，德州88億元。再者，在目前執政者的「邊界開放」（OpenBorder）政策下，無證客與日俱增，費用也因之水漲船高。以加州為例：房租貴、治安壞、學校差、醫院擠、交通亂、遊民多、空氣髒、銀行倒、稅率高、監獄滿之外，州政府預算也已由盈餘轉為赤字；如果再不鞏固邊境而讓無證客大量湧入，州民及企業將繼續外移，州政府收入也將為之減少，造成社會不安是可以預期。

筆者認為，加州州長紐森應該正視無證客帶來的問題。基建政策可以加強鞏固加州及墨西哥 邊界，例如防止毒梟由墨西哥築地下通道到聖地牙哥、與聯邦政府合作加強邊境巡邏、與外州接壤處也可增建檢查站等設施。鞏固邊境，阻止無證客入境是勢在必行。