南越易幟48周年有感

回思七五四三零 總是心懷感萬千

作主當家迎解放 開荒拓墾品熬煎

有功眷屬分居宅 無職良民覓竄船

戰火連綿年代過 成王敗寇記誰愆

(註：七五四三零即1975年4月30日)

南越易幟、南北越統一又屆48周年了，對於4月30日這個日子，兩極的越南 人有強烈相反的稱謂，即「解放」、「統一」和「淪陷」、「國恨」。前者當然是北越人（尤其是那些在職的越共將領、幹部和他們的家人）和部分見風使舵（其中包括在舊政權時期生活困苦的勞動人口及無業遊民）的南越人，因為他們「當家作主」了，來到南方，憑著「革命家屬」的身分，就算分不到豪華住宅，也獲配給普通民房吧。

而先前飽受雇主「剝削」的勞苦大眾，現在不但「當家作主」，還可以大吐苦水、批鬥原雇主老闆了。後者最先除了舊政權的軍、工、教人員、12間僑報負責人、社長、編輯外，及至後來的普羅大眾也開始對新政府產生不滿了。因為易幟後，大部分工廠或因政治因素、或因原料短缺而關閉，致令市民失去工作，涉及政治的軍官士兵和立場反共的僑報員工，首當其衝的接受「學習改造」，在城市食閒米（易幟後無職業）者一律被送往「新經濟區」拓墾開荒，新政府的「德政」是在被接管後的僑校原「自由太平洋（耀漢）高級中學」設立「新經濟區發展計畫辦事處」，免費運載前往瀰漫著山嵐瘴氣的地方作披荊斬棘的百姓。

「新經濟區」一詞，很多人聞之色變，畢竟過慣了朝九晚五的上班族，怎會心甘情願去默默耕耘做體力勞動呢？所以那時候湧起了一波波逃亡潮，筆者於易幟四年後，在昭群兄長的引領和全額資助下，得以登記公開（每人繳納黃金八兩）離越。

據知我抵美後的幾年，南越狀況還是依然故我，直到90年代中期，美、越雙方建立外交關係，越南政府實施改革開放政策，越南人民生活才獲得大大改善。忝屬曾居南越的美籍華人，我為現在在越南生活的人高興。現在的越南，不但處處可見繁榮景象，而其各鄉村城鎮的觀光 景點，也招徠了不少外國觀光旅遊者，沒了逃亡偷渡客，換來投資經營商。

我腦海一直浮現一些問題，百思不得其解，寫至此，不得不請教一下美、越政府：

一，48年前，為了支援和扶掖南越的越南共和國，美國不惜犧牲本國人民子弟、注入大量財力，因而和北越的「越南民主共和國」成了死敵，不共戴天，在南越未變天前便鎩羽而歸，待至1975年南越全面失守後即終止外交關係。可20年後，不但和當年的死敵重建邦交，而且還打的火熱，請問美國政府對得起那些為越戰犧牲的忠魂嗎？而那些「忠貞」的越南舊政權人士又情何以堪？美、越兩國政府，既知今日，何必當初？作為一個歸化的美國公民，希望美國政府能從中汲取教訓，切勿重蹈覆轍。

二，「剝削勞工 」是共產黨（包括中、越共）常用的詞語，加諸於一般主顧老闆的頭上，但現在卻引進大量外資設廠，讓他們光明正大的「剝削勞工」又作何解釋？

其實，人望高處、水向低流，人生於世，最重要的就是不必為衣食住行煩惱擔憂，旅遊或探親時不必申請「路條」、吃飯時不要靠分配「糧票」、自由選擇個人喜愛行業，以唱卡拉OK來取代開不完的「政治會議」，其他的什麼什麼都是次要的，如果南越易幟後，當時政府立即宣佈施行改革開放政策，不但無人因「新經濟區」而流離失所，更不會有人因投奔怒海而葬身魚腹，各省市不是比今日更繁榮、人民不是比今日更幸福嗎？