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老人自殺防治 刻不容緩

邱天助（新北市）

台灣85歲的國寶級藝術家朱銘先生離世，令人震驚與不捨。一位功成名就、享譽中外的雕塑家竟然選擇輕生，除了感慨萬分外，也值得我們深切省思。

老年自殺一直都居所有年齡層的最高比率。依台灣衛福部2021年統計，台灣65歲以上的自殺率為10萬分之27.6，是15至24歲的2.9倍，還是14歲以下的55倍。更值得注意的是，老年人自殺往往死意堅決，因此更有計畫性和致命性，其中最致命的就是自縊。

世界衛生組織委託美國學術單位進行的研究顯示，相較於年輕人200分之1的自殺成功率，老年人卻高達四分之一。台灣研究更發現，首次自殺即死亡者愈來愈多，甚至高於全球平均。但是，台灣老年自殺的通報人次只有9.8%，是25至44歲通報人次的0.27，可見對老年自殺普遍缺乏警覺性。

由於老人大多不具生產力，且逐漸步入人生的終點，相對於青少年自殺，老年自殺並未引起社會相對的關注。朱銘的輕生，除了令人不勝唏噓外，似乎也未能喚起相關單位對老年自殺問題的重視。

老年自殺有許多因素，憂鬱、失能、失親、獨居、久病不癒、家人失和，都是危險因子，其中孤單、憂鬱更居首位。據統計，台灣老人憂鬱症盛行率約12到13%，每10名長輩就有1人罹患憂鬱症，成為自殺的高危險群。研究發現，大部分老年人踏上絕路，患有憂鬱症的比例高達44至87%，尤其75歲以上男性更明顯。調查也顯示，許多老人想自殺的原因是不想拖累兒女。如果我們讓老人覺得活著是家庭的負擔、社會的累贅，自殺就成為老人「贖罪性」的選擇。

澳洲自殺防治研究中心研究發現，許多老人自殺追根究柢是因失去生命的意義。依據老年醫學研究，老年的死亡焦慮與自尊有密切相關，感覺活得有價值，具有生命意義的老年人，比較不會有自殺意圖。如果老後生命只剩下食物和呼吸，「我為什麼活著？」、「我如何活著？」就會成為老人對生命的質疑，尤其在孤單和疾病的脆弱時候。

在高齡化的社會，老年自殺是急需面對的重大問題。老年人居高不下的自殺率提醒我們，除了必須加強老人自殺防治工作以外，如何為老人創造更多的生活機會，提升生命價值，讓老人找到活下去的理由，是國家、社會和個人必須努力的方向。

憂鬱症 雕塑 醫學

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