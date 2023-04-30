自衛法被濫用 民眾如何自保

誤入同型及顏色的他人車子、走錯地址按錯門鈴、開車誤入他人的停車道等不小心的舉動，在美國都可能遭到殺身之禍，這些都是最近接二連三發生的事故。

那些擔心自身安危、動輒開槍的屋主及車主，認為治安不良而過度緊張，亳無理智誤傷或是誤殺無辜，尤其是以自衛法令：「保住你的立場」（Stand Your Ground）為自己不智的行為撐腰。這個法令幾乎遍及全美，允許屋主可以使用致命武器對付入侵的匪徒，或是在任何場合認為自己的安全受到威脅，可以拔槍自衛。根據洛杉磯 時報，濫用自衛法使美國凶殺案增加8至10%。

美國治安每況愈下，持槍自衛無可厚非，每年合法地撃退匪徒的案件不勝枚舉。但是按錯門鈴、開上了別人的停車道、上錯車子就該被槍擊 嗎？尤其最近的死傷者都是手無寸鐵的女士們及守法的年輕男孩。

目前那些誤傷他人的屋主車主都已被提審，即使引用「保住你的立場」自衛法也難辭其咎，罪不可赦。這個法律必須改革去限制用槍自衛的情況及範圍、嚴懲隨意用槍以保護無辜民眾。除此之外，民眾如何自保？

筆者有以下建議：

避免按錯門鈴：如果去人生地不熟的目的地，可於抵達時在街上等候，請對方出來迎接，尤其在晩上黑暗的時刻。避免開錯車門：可在車子擋風玻璃下放一個特別的物件，用於指認自己的車子；車子如有遙控器，可以按下按鈕，喇叭會響、車燈會閃，自己的車子會及時顯現，不會搞錯。

美國的治安不易改善，民眾持槍自衛已成風氣，如果不小心按錯門鈴或誤開車門，面對屋主車主，不用驚慌也不要跑走，以免被誤認為匪徒；反之，鎮定地解釋及道歉後慢慢離開，一切小心為上，盡量避免自己成為悲劇中的受害者。